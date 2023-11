È INUTILE PUNIRE "AIRBNB" SE POI IN ITALIA I PRIVATI FANNO COME CAZZO JE PARE - NEL NOSTRO PAESE CI SAREBBERO CIRCA 150 MILA BED & BREAKFAST "FANTASMA": L'ULTIMO RAPPORTO DELL'ASSOCIAZIONE CHE LI RAPPRESENTA DICHIARA CHE CE NE SONO 35 MILA, MA PER L'ISTAT IN REALTA' SAREBBERO ALMENO 188 MILA - UN GIRO D'AFFARI SOMMERSO DI 3 MILIARDI DI EURO, QUASI INTERAMENTE A GESTIONE "NON IMPRENDITORIALE" - NEL FRATTEMPO GLI AFFITTI SALGONO ALLE STELLE E I CITTADINI LA PRENDONO NEL CULO...

Estratto dell'articolo di Paolo Russo per La Stampa

[…] Come annota l'economista e studioso delle diseguaglianze Thomas Piketty, stiamo tornando al mondo di Balzac, fatto di ereditieri. E in Italia i lasciti sono soprattutto sotto forma di mattone. Che messo a reddito sotto forma di camere in affitto per turisti è così un affare da aver fatto crescere da noi una "Generazione Airbnb".

Secondo l'ultimo rapporto dell'associazione che li rappresenta i B&B in Italia sarebbero 35mila. Ma l'Istat ha recentemente censito 188mila "esercizi extra alberghieri, che ricomprendono quelli che mettono a disposizione con affitti anche di pochi giorni interi appartamenti con uso cucina. I letti messi in locazione sono passati da 2,2 milioni nel 2004 a quasi 3 nel 2021. Ma il fenomeno è più esteso perché non è facile stanare il sommerso, come sa il governo, non più intenzionato ad alzare la cedolare secca dal 21 al 26% sugli affitti brevi se non dalla seconda abitazione in su.

Che in questo campo la fa da padrona come dimostra il sequestro da 779 milioni della GdF a Airbnb per non avere versato per 5 anni le ritenute sugli affitti: un sommerso da 3,7 miliardi di euro solo per B&B e case vacanze presenti sulla piattaforma. Solo a Roma il Comune andando a spulciare gli annunci online ho scovato 12mila locazioni in nero. Il che proiettando il dato su scala nazionale porta a stimare tra B&B e affitti brevi un giro d'affari sommerso da 3 miliardi. Che per il 70% è a gestione "non imprenditoriale", ossia condotta da chi non ha nemmeno la partita Iva. […]

