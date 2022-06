È INUTILE RIEMPIRSI DI VITAMINE: PER STARE BENE SERVONO DIETA E ESERCIZIO FISICO! - I RICERCATORI DELLA NORTHWESTERN UNIVERSITY HANNO STUDIATO GLI EFFETTI DEGLI INTEGRATORI SUL NOSTRO CORPO - RISULTATO: NON CI SONO "PROVE SUFFICIENTI" CHE PREVENGANO MALATTIE CARDIOVASCOLARI O CANCRO - I MICRONUTRIENTI ISOLATI, INFATTI, POSSONO AGIRE IN MODO DIVERSO RISPETTO A QUANDO SONO CONTENUTI IN FRUTTA E VERDURA INSIEME AD ALTRI COMPONENTI...

Dagotraduzione da Study Finds

Secondo un nuovo studio, le vitamine e gli integratori che innumerevoli persone assumono per migliorare la propria salute sono solo uno spreco di denaro. I ricercatori della Northwestern University affermano che i benefici per la salute sono principalmente nella nostra mente e alcuni potrebbero persino fare più male che bene.

Secondo il CDC, quasi sei americani su 10 hanno assunto regolarmente integratori alimentari nel 2018. L'anno scorso, gli americani hanno speso quasi 50 miliardi di dollari in vitamine e integratori. Tuttavia, il team di ricerca afferma che non esiste un «set magico di pillole per mantenerti in salute». Dieta ed esercizio fisico sono ancora la chiave per una buona salute.

«I pazienti chiedono continuamente, 'Quali integratori dovrei assumere?'», afferma l'autore principale, il dottor Jeffrey Linder della Northwestern University in un comunicato stampa.

«Stanno sprecando soldi e si concentrano pensando che debba esserci un set magico di pillole che li manterrà in salute quando tutti dovremmo seguire le pratiche basate sull'evidenza di mangiare sano e fare esercizio».

Le compresse multivitaminiche sono particolarmente apprezzate in quanto contengono un mix di una dozzina di nutrienti vitali. La Health Food Manufacturers' Association afferma che più di un terzo delle persone ritiene di non ottenere tutto ciò di cui ha bisogno attraverso la propria dieta.

Tuttavia, la revisione sistematica di 84 studi ha riscontrato «prove insufficienti» che l'assunzione di integratori multivitaminici, abbinati o da soli, prevenga le malattie cardiovascolari e il cancro. Un team della United States Preventive Services Task Force (USPSTF), un gruppo di esperti indipendente che formula raccomandazioni basate sull'evidenza, ha effettuato questa revisione.

«La task force non sta dicendo “non assumere multivitaminici”, ma c'è l'idea che se questi fossero davvero buoni per le persone, lo sapremmo ormai», spiega Linder.

Sconsigliano specificamente di assumere integratori di beta-carotene a causa di un possibile aumento del rischio di cancro ai polmoni.

«Il problema è che i medici perdono tempo a parlare con i pazienti degli integratori durante il tempo molto limitato in cui possono vederli, invece di fornirgli consigli su come ridurre davvero i rischi cardiovascolari, per esempio attraverso l'esercizio o smettendo di fumare», continua l'autore dello studio.

Il dottor Linder e colleghi affermano che più della metà degli adulti americani assume vitamine e integratori, e la loro popolarità destinata ad aumentare in modo significativo nel prossimo decennio. Secondo il team mangiare frutta e verdura porta a una diminuzione delle malattie cardiovascolari e del rischio di cancro.

Quindi, è ragionevole pensare che le vitamine e i minerali chiave possano essere estratti e confezionati in una pillola, risparmiando problemi e spese per mantenere una dieta equilibrata. Sfortunatamente, i ricercatori spiegano che frutta e verdura intera contengono una miscela di vitamine, sostanze chimiche vegetali, fibre e altri nutrienti che probabilmente si combinano per migliorare la tua salute.

I micronutrienti isolati possono agire in modo diverso nel corpo rispetto a quando sono confezionati naturalmente con una miriade di altri componenti dietetici. Il dottor Linder osserva che le persone che hanno una carenza di vitamine possono ancora trarre beneficio dall'assunzione di integratori alimentari come calcio e vitamina D. Studi precedenti hanno dimostrato che possono prevenire fratture e cadute negli anziani.

Le linee guida riviste non si applicano alle donne in gravidanza o che intendono creare una famiglia.

«Le persone in gravidanza dovrebbero tenere a mente che queste linee guida non si applicano a loro», afferma la coautrice Dr. Natalie Cameron, istruttrice di medicina interna generale presso la Northwestern. «Alcune vitamine, come l'acido folico, sono essenziali per le donne in gravidanza per supportare un sano sviluppo fetale. Il modo più comune per soddisfare queste esigenze è assumere una vitamina prenatale. Sono necessari ulteriori dati per capire in che modo l'integrazione vitaminica specifica può modificare il rischio di esiti avversi della gravidanza e complicanze cardiovascolari durante la gravidanza».

