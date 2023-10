19 ott 2023 14:22

INVADERE O NON INVADERE? QUESTO È IL DILEMMA DI ISRAELE – NETANYAHU E I FALCHI DELL’ESERCITO DI TEL AVIV, FINO A QUALCHE GIORNO FA, DAVANO PER SCONTATA UN’OFFENSIVA “BOOTS ON THE GROUND” SULLA STRISCIA. POI È ARRIVATO IL PRESSING DEGLI AMERICANI, CHE HANNO INVITATO “BIBI” A CONTROLLARSI – I TIMORI PER LA SORTE DEI 200 OSTAGGI IN MANO AD HAMAS E LA QUESTIONE DEI 360MILA RISERVISTI: PER QUANTO TEMPO ISRAELE POTRÀ BLOCCARE QUASI TUTTA LA SUA FORZA LAVORO? IL GOVERNO DEVE DECIDERE: MANDARLI ALLA GUERRA O RIMANDARLI A CASA…