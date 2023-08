INVIDIEREMO I TEMPI DELL’EROINA – NEGLI STATI UNITI STA FACENDO UNA STRAGE LA “TRANQ DOPE” O “DROGA DEGLI ZOMBIE”. SI TRATTA DI UNA MISCELA DI FENTANYL E XYLAZINE, UN TRANQUILLANTE PER ANIMALI CHE DISTRUGGE LA PELLE FINO A MANDARLA IN CANCRENA E COSTRINGE ALL'AMPUTAZIONE DI BRACCIA O GAMBE – INTANTO, IN AMERICA LATINA È BOOM DEL FENTALYN, L'OPPIOIDE MOLTO PIÙ ECONOMICO DELL'EROINA E DI PIÙ FACILE PRODUZIONE – IL CARTELLO MESSICANO DI SINALOA STA SPERIMENTANDO NUOVI MIX LETALI...

1 – ALLARME “TRANQ”, LA DROGA CHE CAUSA LA CANCRENA E FA STRAGE

Estratto dell'articolo di Massimo Basile per “la Repubblica”

tranq dope - droga degli zombie

Nel giro di pochi giorni Tracey McCann aveva visto sulle braccia comparire macchie in stile horror che si erano putrefatte e annerite. Non erano i classici segni legati all’uso di fentanyl attraverso le punture.

[…] nessuno sapeva con cosa. «Ma intanto - ha raccontato McCann al New York Times - mi svegliavo la mattina in lacrime perché le mie braccia stavano morendo». Nel suo quartiere di Philadelphia dilaniato dalla droga e dalla povertà, le dissero che da tempo era cominciata a circolare una miscela di fentanyl e di xylazine, un tranquillante per animali chiamato dalla gente della strada “tranq” o “tranq dope” o “zombie drug”, il tranquillante che trasforma le persone in morti viventi.

È un tipo di farmaco che viene somministrato a cavalli, cervi, mucche e altri tipi di animali. Associato al fentanyl, l’oppioide che sta distruggendo migliaia di persone negli Stati Uniti, è diventato una bomba chimica che esplode nelle vene.

effetti della tranq dope - droga degli zombie

Tra gli effetti dell’analgesico per animali c’è la trasformazione della pelle, che comincia a manifestare eruzioni cutanee larghe e dolorose, prima rossastre, poi marciscono e vanno in cancrena. Trasformano spesso braccia e gambe in parti morte, che in molti casi richiedono l’amputazione.

Morire di “tranq” non è una variabile, ma molto di più. Secondo l’Economist, dal 2019 le morti associate al “tranq” sono quasi quadruplicate. Quattro anni fa rappresentavano il 3 per cento dei decessi legati al fentanyl, nel 2022 sono saliti all’11 per cento.

[…] Lo scorso mese la Casa Bianca ha annunciato un piano straordinario per fermare questa epidemia.

Estratto dell’articolo di Paolo Manzo per “Panorama”

fentanyl 3

Nel centro di San Paolo, capitale finanziaria del Brasile, dopo le 18 scatta il coprifuoco. Ma anche prima l'aria è irrespirabile. Meglio non avventurarsi lì. Un esercito di zombie è pronto ogni giorno ad assaltare negozi e autobus. Sono consumatori di K9, la nuova droga commercializzata dal Primeiro comando da capital (Pcc), il principale gruppo criminale del Sudamerica.

fentanyl 2

Il K9 è un mix letale di marijuana e dell'oppioide sintetico fentanyl, si fuma come una semplice canna ed è il nuovo dramma del Brasile, dalle favelas al cuore della metropoli. Sono oltre duemila le persone che bivaccano a Cracolandia, letteralmente la Terra del crack; qui fino a qualche anno fa si fumava questo derivato della cocaina, ora si è aggiunta una piaga silenziosa, quella del fentanyl, 50 volte più potente dell'eroina e, a detta di tutti gli esperti, suo naturale sostituto sui mercati europei per due motivi.

fentanyl 1

Il primo è l'incredibile margine di lucro ricavabile da quest'oppioide sintetico che non ha bisogno di campi di papaveri di oppio né di manodopera per la coltivazione, ma solo di bravi chimici e di piccoli laboratori. La seconda ragione è che in Afghanistan i talebani dalla fine dello scorso dicembre hanno messo al bando le coltivazioni di papavero, base naturale della produzione di eroina.

[…] Negli ultimi mesi almeno una trentina di celebrità statunitensi sono morte per fentanyl: il nipote di Robert De Niro, il 19 enne Leonardo De Niro Rodriguez; Adam Rich, l'attore che impersonò Nicholas, il bambino biondo con il caschetto della celebre serie La Famiglia Bradford; e Co olio, il rapper del celebre brano Gansta's Paradise. Il paradosso è che, in tutti questi casi, si è trattato di morti accidentali: le vittime non sapevano di consumare fentanyl che oggi viene aggiunto dai narcos anche alle droghe cosiddette leggere come marijuana (ormai legalizzata in America), sonniferi e antidepressivi.

xilazina fentanyl7

Da almeno due anni è questa la strategia dei cartelli messicani, principali produttori di oppioidi sintetici. E ora accade anche in Brasile, dove il cartello messicano di Sinaloa del Chapo Guzmán ha iniziato a sperimentare i nuovi mix letali di K9 durante il Carnevale di quest'anno, stringendo una partnership con il PCC. Il problema dell'uso inconsapevole del fentanyl è emerso nel caso di Leonardo De Niro, convinto di avere comprato ansiolitici, come denunciato dalla madre: Qualcuno gli ha venduto pillole con dentro fentanyl, pur sapendo che conteneva quel mix.

xilazina fentanyl2

[…] L'amministrazione di Joe Biden è convinta che per risolvere il problema stupefacenti basti fornire a tutti gli americani a costo zero il Narcan (o naloxone), registrato e approvato dalla Food and Drug Administration (la Fda) nel lontano 1971 e indicato per il trattamento di emergenza di overdose da fentanyl. A marzo la Fda lo ha autorizzato come farmaco da banco, senza obbligo di ricetta medica. Il naloxone viene così somministrato come prassi dai paramedici del 911 quando trovano una persona priva di sensi e non responsiva, nel dubbio che possa aver consumato fentanyl.

[…] Puntare in automatico solo su questo antidoto rischia di essere l'ennesimo errore dell'amministrazione Usa nelle sue politiche antidroga, con ripercussioni nel mondo intero. Gli Stati Uniti hanno lanciato un mese fa un piano internazionale di cooperazione per contrastare la diffusione del fentanyl a livello globale, e sono assai preoccupati per ciò che sta succedendo in Brasile. Il timore è che questo Paese possa trasformarsi in un nuovo hub per il traffico di fentanyl, verso Nordamerica ed Europa.

tranq dope - droga degli zombie

Da luglio le autorità brasiliane stanno indagando persino su un traffico di sigarette elettroniche dal Paraguay che conterrebbero fentanyl, mentre a fine giugno la polizia brasiliana ha arrestato un turco, fratello di un latitante della rete del narcotrafficante libanese Ali Issa Chamas, noto per movimentare cocaina per conto di Hezbollah. […]

FENTANYL 1 Fentanyl oppioide sintetico xilazina fentanyl3 xilazina fentanyl6 xilazina fentanyl4 xilazina fentanyl8