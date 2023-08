TRA GLI INVITATI ALLA FESTA DI MASSIMO SEGRE E CRISTINA SEYMANDI C’ERANO L’EX MEMBRO DEL CSM, MICHELE VIETTI, ENRICO CRESCIMANNO, PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 DI TORINO, E L’AVVOCATO MAURIZIO BORTOLOTTO, SOSPETTATO DI ESSERE UNO DEGLI AMANTI DELLA SEYMANDI – DOPO LO SCANDALO, SEGRE E’ VOLATO A ZANZIBAR CON I SUOI TRE FIGLI, AVUTI DAL PRIMO MATRIMONIO…

massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 16

Estratto dell’articolo di Manlio Gasparotto per il “Corriere della Sera”

La casa di Cristina Seymandi è in collina, una zona nobile di Torino. Quella di Massimo Segre nel quartiere Crocetta, il salotto buono della città. Qui si sono trovati i due ex fidanzati per quella che doveva essere una serata di festa […] Si è ritrovata gran parte della città che conta, come Michele Vietti, ex membro del Csm ma soprattutto attuale presidente di Finpiemonte.

massimo segre 1

Con lui la moglie, il notaio Caterina Bima e il cugino, Pier Vittorio, dottore commercialista. L’elenco è lungo, e contiene anche il nome di Enrico Crescimanno, presidente della Circoscrizione 5 di Torino, non una di quelle centrali ma una delle più popolari. Ma è un amico della (ex) coppia, uno di quelli che non si è nascosto nei giorni successivi, come invece ha fatto qualcuno, che negando — come se quella festa fosse stata un ritrovo sovversivo — e negandosi ha anticipato le vacanze e staccato il telefono.

michele vietti foto di bacco foto di bacco

Sul prato quella sera, bicchiere in mano, c’erano altri uomini abituati a verificare i conti e le leggi finanziarie, come Giorgio Faccenda (Cfo presso Deloitte Central Mediterranean) e l’avvocato Maurizio Bortolotto che guida uno studio legale importante e segue da anni Segre. […] Ora? Segre è a Zanzibar con i suoi tre figli, quelli del primo matrimonio. […]

MAURIZIO BORTOLOTTO massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 15 massimo segre sputtana la compagna cristina seymandi elencando i suoi tradimenti 17