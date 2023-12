IO, CHIARA E L'OSCURO – LA TUTA APPARENTEMENTE DIMESSA, DA COSETTA DEI "MISERABILI", CHE L'OSCURA FERRAGNI HA INDOSSATO PER IMPLORARE IL PERDONO DEI SUOI COJONATI FOLLOWER, È ANDATA SOLD OUT: NON SI TRATTA DI UN CAPO ACCESSIBILE A TUTTI, MA UN INDUMENTO DEL BRAND LANEUS CHE COSTA 600 EURO – IL MURALE DI TV BOY: PER PRENDERE PER IL CULO L’INFLUENCER LA DIPINGE MENTRE DÀ QUALCHE SPICCIOLO A UN POVERO, OVVIAMENTE L'ELEMOSINA E' IN FAVORE DI TELECAMERA… - VIDEO

la tuta di chiara ferragni va sold out 1

Il video del pentimento di Chiara Ferragni ha generato essenzialmente tre cose: indignazione, comprensione e la corsa all'acquisto del capo indossato dall'imprenditrice digitale per l'occasione.

[…] Trattasi di una tuta (ebbene sì, non un maglione come in molti pensavano), in lana e angora, con due tasche sul petto. Un indumento definito «dimesso» in rete. Adesso, per indumento dimesso noi comuni mortali intendiamo una pull slabbrato o allargato dai troppo lavaggi, una vestaglia con qualche buco, una tuta con i così detti «pallini». Ma non certo una jumpsuit che già attraverso il video di qualsiasi smartphone urla quiet luxury da ogni fibra.

la tuta di chiara ferragni va sold out

L'oggetto moda in questione, infatti, costa 600 € ed è del brand Laneus. Non proprio per tutte le tasche e non certo da associare all'aggettivo «dismesso». L'effetto di Chiara sulla moda, nel bene e nel male, ha fatto sì che andasse sold out sul sito del marchio. In primis naturalmente in grigio, colore associato in genere al dispiacere, indossato strategicamente (?) dalla nostra nel video di scuse relativo al caso pandoro Balocco

il murale di tvboy su chiara ferragni 1

[…] E vende anche in altre tinte, perché la tuta di Laneus è esaurita anche in nero e in bianco. […]

