IO CORNUTA, TU MAZZIATO (E ARRESTATO) - UNA DONNA SCOPRE DEL TRADIMENTO DEL COMPAGNO E LO FA ARRESTARE PER DROGA - È SUCCESSO A ROMA: AD ALLERTARE LE FORZE DELL'ORDINE SONO STATI I VICINI DI CASA, CHE HANNO SENTITO IL MEGA SCAZZO TRA I DUE. LA LITE E' SCOPPIATA PERCHE' LEI AVEVA SCOPERTO CHE LUI AVEVA INVIATO UN MESSAGGIO A UN'ALTRA DONNA - ALLA VISTA DEI POLIZIOTTI, LA DONNA HA RACCONTATO CHE…

TRADIMENTO 2

Estratto dell'articolo di Flaminia Savelli per “il Messaggero”

La lite è scoppiata per un messaggio a un'altra donna, l'amante, ed è terminata con un arresto per droga. […] Per vendetta per il tradimento appena scoperto, ha infatti denunciato il compagno mostrando il nascondiglio della droga. A far scattare l'allarme in una palazzina di via Corropoli, a Settecamini, sono state le grida e una violenta discussione scoppiata domenica mattina […]

cellulare partner 11

Le urla infatti hanno allertato i vicini di casa che hanno sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine. Alla vista delle divise blu, l'uomo ha subito tentato di ridimensionare la discussione[…] I poliziotti però hanno intuito che c'era dell'altro tra i due.

DROGA SEQUESTRATA DALLA POLIZIA

Dunque la donna, in un attimo di distrazione dell'ex, ha colto l'occasione per denunciare agli agenti che il compagno vendeva e nascondeva droga in casa. […]: «Vende droga, l'ho scoperto solo questa mattina quando ho visto i pacchetti nascosti tra i suoi vestiti. Sono tra i maglioni e le magliette» ha riferito mentre accompagnava i poliziotti nella camera da letto.

L'ARRESTO

Gli investigatori hanno così trovato 780 grammi di cocaina e 600 di hashish[…]A quel punto all'uomo non è rimasto altro che seguire i poliziotti in commissariato a San Basilio. […] La posizione della 42enne tuttavia è tuttora al vaglio degli investigatori: le indagini dovranno infatti accertare se già da tempo fosse a conoscenza dell'attività illecita del convivente. Per l'ex compagno invece, con numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, sono scattate le manette.