Le autorità colombiane hanno deciso di inserire gli ippopotami, una specie non autoctona portata nel Paese dal narcotrafficante Pablo Escobar, nell'elenco delle specie invasive. Uno studio infatti ha mostrato i rischi ambientali causati dall'invasione di questa specie negli ecosistemi strategici, rischi che hanno un impatto anche su alcune specie locali come il lamantino.

Pablo Escobar importò quattro ippopotami, tre femmine e un maschio, da uno zoo degli Stati Uniti nel 1981: entrarono per far parte della collezione di animali esotici nella sua Hacienda Napoles ma ora si sono riprodotti senza controllo. La decisione annunciata dal ministero dell'Ambiente e' il primo passo per definire azioni concrete per far fronte alla situazione.

