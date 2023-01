10 gen 2023 13:49

IO SONO GIORGIA, SONO CRISTIANA – LA MELONI PORTA IN VATICANO LA FAMIGLIA PER INCONTRARE BERGOGLIO: IL COLLOQUIO TRA LA PREMIER E PAPA FRANCESCO È DURATO 35 MINUTI. LA DUCETTA HA REGALATO AL PONTEFICE UN LIBRO DI MARIA MONTESSORI, UN VOLUME CON ALCUNI TESTI DI SAN FRANCESCO E UN ANGELO. IN CAMBIO, BERGOGLIO LE HA DONATO UN’OPERA DI BRONZO CON UN BIMBO CHE AIUTA UN ALTRO A RIALZARSI E LA SCRITTA “AMARE AIUTA”. SARÀ FORSE UN RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE MIGRANTI, SU CUI I DUE NON LA PENSANO PROPRIO ALLO STESSO MODO?