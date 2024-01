9 gen 2024 12:27

IO, SPERIAMO CHE ME LA “CAVO” – È STATO ACCIUFFATO IL TERZO RAGAZZO CHE HA STESO UN CAVO DI ACCIAIO AD ALTEZZA D’UOMO IN UNA STRADA A MILANO – IL PISCHELLO HA 17 ANNI E SOFFRE DI PROBLEMI PSICHIATRICI “SERI” COME IL 24ENNE ALEX BAIOCCO, PRIMO AD ESSERE ARRESTATO – IL MINORENNE, CHE ERA FINITO IN OSPEDALE PER UNA CRISI PSICOLOGICA DUE GIORNI DOPO L’ACCADUTO, HA CONFESSATO AI GENITORI DI ESSERE COINVOLTO NELLA VICENDA - VIDEO