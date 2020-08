27 ago 2020 12:15

IPOCRISIA CANAGLIA - RESPINTO IL RICORSO DI ROMAN POLANSKI: NON POTRÀ TORNARE A FAR PARTE DELL'ACADEMY, DA CUI ERA ERA STATO ESPULSO DUE ANNI FA LE ACCUSE DI VIOLENZA SESSUALE SU UNA MINORENNE - NEGLI STATI UNITI ESISTE UN MANDATO DI CATTURA PER IL REGISTA FIN DAL 1978: SOLO CHE POLANSKI HA FATTO PARTE DELL’ACADEMY PER 50 ANNI E I SUOI FILM HANNO RICEVUTO 28 CANDIDATURE AGLI OSCAR MA POI E' ARRIVATO IL "ME TOO"...