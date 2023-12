20 dic 2023 08:55

IRAN FUNESTA! SAMIRA SABZIAN, L’EX SPOSA BAMBINA, È STATA IMPICCATA IN IRAN ALL'ALBA (SE INIZIANO COSI' LA GIORNATA, A MEZZOGIORNO A TEHERAN CHE FANNO? LANCIANO UN ATTACCO CONTRO GLI STATI UNITI?) - LA DONNA ERA STATA COSTRETTA A SPOSARSI A 15 ANNI. È STATA IN CARCERE PER DIECI ANNI: ERA STATA CONDANNATA A MORTE PER AVER UCCISO IL MARITO...