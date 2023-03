14 mar 2023 17:20

IN IRAN LA REPRESSIONE CONTINUA A PIENO REGIME – A TEHERAN 5 RAGAZZE SONO STATE ARRESTATE E TRATTENUTE DALLA POLIZIA PER DUE GIORNI PER AVER BALLATO SENZA VELO – LE GIOVANI SI SONO RIPRESE CON IL CELLULARE MENTRE DANZAVANO SFIDANDO I DIVIETI DEL REGIME - LE RAGAZZE SONO STATE OBBLIGATE A PENTIRSI E HANNO POSTATO UNA LORO FOTO CON IL VELO E ABITI LARGHI – IN IRAN, A NOVEMBRE, 13 MILA STUDENTESE SONO STATE INTOSSICATE NELLE SCUOLE FEMMINILI - VIDEO!