ISOLA ‘’SBUDELLATA’’ – SE NE VA DOPO 32 ANNI L’UNICO RESIDENTE DELL’ISOLA DI BUDELLI, IN SARDEGNA – MAURO MORANDI ERA STATO INGAGGIATO COME CUSTODE DA UNA SOCIETÀ ITALO-SVIZZERA PROPRIETARIA DELL’ISOLA, CHE NEL 2015 E’ STATA ACQUISTATA PER 3 MILIONI DI EURO DAL PARCO DELLA MADDALENA, RENDENDOLA INTERAMENTE PUBBLICA – NEL 2017 ERANO STATE RACCOLTE OLTRE 20.000 FIRME PER IMPEDIRNE LO SFRATTO: "MI SONO VERAMENTE ROTTO LE PALLE E ME NE ANDRO’’’

Da "Libero quotidiano"

mauro morandi budelli 4

Dopo 32 anni da eremita sull' isola di Budelli, perla incastonata nell' arcipelago della Maddalena, davanti alla costa settentrionale della Sardegna, Mauro Morandi ha deciso di andar via, per trasferirsi in una casa in affitto, sempre alla Maddalena.

L'ex custode, 82 anni, originario di Modena, ex docente di educazione fisica ed ex atleta, era arrivato nel 1989 nell' isola conosciuta per la bellezza della sua "spiaggia rosa" e sottoposta a vincolo ambientale.

isola di budelli

Guida volontaria di Budelli, Morandi ha comunicato la sua decisione con un post polemico pubblicato sui social, sulle sue pagine Facebook e Instagram, dove è da tempo molto attivo e seguito, anche per le stupefacenti ed esclusive foto del luogo in cui ha vissuto in solitudine - e che ha protetto da visitatori invadenti - per tanto tempo.

mauro morandi budelli 2

«È una ventina di anni che lotto contro chi mi vuole mandare via, anche se sostenuto, psicologicamente e non solo, da Budelli e da tutti voi», ha scritto Morandi. «Ora, pero, mi sono veramente rotto le p...e e me ne andrò, sperando che in futuro Budelli sia salvaguardata come io ho fatto da ben 32 anni. Ciao ragazze e ragazzi. Vedrete ancora le mie foto da un altro posto, tanto la Sardegna e tutta bella».

isola di budelli 2

La storia di Mauro Morandi ha fatto più volte il giro del mondo, rilanciata dai media nazionali e internazionali. Fino a qualche anno fa l'isola era in parte privata e in parte del Demanio marittimo, l' area privata era di proprietà di una società italo-svizzera, la Nuova Gallura srl: alla fine degli anni Ottanta Morandi era stato assunto proprio dalla Nuova Gallura come custode della zona di proprietà privata di Budelli. Nel 2005 la società è fallita e Budelli messa all' asta.

mauro morandi budelli 6

Il Parco della Maddalena, nel 2015, ha speso 3 milioni di euro per acquisirla, rendendola interamente pubblica. Da quel momento, Morandi è diventato l' ex custode, ma ha continuato ad essere l' unico inquilino di Budelli, con residenza sull' isola. Nel 2017 erano state raccolte quasi 20 mila firme per impedire lo sfratto del vecchio custode e Morandi è rimasto al suo posto, a furor di popolo.

Ma stavolta è stato lui ad annunciare il trasloco.

