ISRAELE È CIRCONDATO – UNA NAVE DA GUERRA AMERICANA HA ABBATTUTTO TRE MISSILI LANCIATI DALLO YEMEN, DIRETTI A NORD. NON È CHIARO SE FOSSERO DIRETTI CONTRO LO STATO EBRAICO, MA I RIBELLI HOUTHI, SOSTENUTI DALL’IRAN, HANNO ESPRESSO SOSTEGNO AI PALESTINESI E PREDICANO LA DISTRUZIONE DI ISRAELE. DA CHE PARTE STA BIN SALMAN, CHE HA INTERROTTO I NEGOZIATI CON TEL AVIV PER IL DISGELO E ORA DENUNCIA GLI ATTACCHI A GAZA?

MEDIA, NAVE USA NEL MAR ROSSO ABBATTE 3 MISSILI DA YEMEN +

USS CARNEY

(ANSA) - - Una nave da guerra della marina statunitense ha abbattuto tre missili lanciati dallo Yemen e diretti a nord. Lo riferiscono vari media citando dirigenti statunitensi. Secondo queste fonti, la Uss Carney, un cacciatorpediniere della Marina, si trovava nel Mar Rosso quando ha intercettato i tre missili.

Non e' immediatamente certo se fossero diretti contro Israele. Uno dei dirigenti ha riferito che gli Usa non credono che i missili fossero diretti contro la nave. I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno espresso sostegno ai palestinesi e hanno minacciato Israele.

I FRONTI ESTERNI DELLA GUERRA IN ISRAELE

BIN SALMAN A SUNAK, 'ATROCI' GLI ATTACCHI CONTRO I CIVILI A GAZA

(ANSA-AFP) - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha condannato fermamente gli attacchi contro i civili a Gaza, definendoli "atroci" e mettendo in guardia sulle "pericolose ripercussioni" in caso di un'escalation del conflitto. Lo riportano i media statali sauditi riferendosi all'incontro con il premier britannico Rishi Sunak.

Sunak ha incontrato bin Salman dopo una visita in Israele, dove ha incontrato il premier israeliano Benyamin Netanyahu nell'ambito di un giro d'incontri che dovrebbe portarlo anche in altri Paesi del Medio Oriente come parte degli sforzi per allentare la tensione nella regione.

RISHI SUNAK MOHAMMED BIN SALMAN

Il principe Mohammed ha affermato che "il regno considera prendere di mira i civili a Gaza un crimine atroce e un attacco brutale, sottolineando la necessità di lavorare per fornire loro protezione", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale saudita. Egli ha inoltre "sottolineato la necessità di compiere tutti gli sforzi possibili per ridurre il ritmo dell'escalation e garantire che la violenza non si espanda per evitare pericolose ripercussioni sulla sicurezza e la pace nella regione e nel mondo".

attacco di hamas al kibbutz di be eri