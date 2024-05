ISRAELE È DIVENTATO IL NEMICO NUMERO UNO ANCHE NELLE UNIVERSITA’ ITALIANE – CANCELLATO IL CONVEGNO PREVISTO ALLA STATALE DI MILANO PER IL PROSSIMO 7 MAGGIO, DAL TITOLO “ISRAELE, L’UNICA DEMOCRAZIA DEL MEDIORIENTE” – LA DIGOS HA AVVERTITO CHE CI SAREBBE STATO UN “RISCHIO ALTISSIMO DI SCONTRI E INCIDENTI” CON I MANIFESTANTI PRO PALESTINA – IL RETTORE, ELIO FRANZINI, AVEVA PROPOSTO DI TENERE IL DIBATTITO ONLINE, MA GLI ORGANIZZATORI HANNO DECISO DI RINUNCIARE…

Estratto dell’articolo di Cristina Bassi per www.ilgiornale.it

Un convegno su Israele che non s'ha da fare, pena: mettere a rischio l'incolumità di chi partecipa. Anche a Milano il conflitto israelo-palestinese infiamma le università. Alla Statale succede che il rettore Elio Franzini avverte gli organizzatori che l'appuntamento è considerato dalle forze dell'ordine «a rischio altissimo» e chiede loro «senso di responsabilità» nel rinunciare, per non trasformare l'ateneo in un «campo di battaglia».

Così la conferenza su «Israele unica democrazia del Medio Oriente» del 7 maggio in Statale non ci sarà. Ma gli organizzatori, l'Associazione Italia-Israele di Savona insieme all'Associazione milanese pro Israele, non ci stanno e denunciano: «Un fatto gravissimo, la democrazia è calpestata».

Circa un mese fa alla Statale si è tenuta una giornata in cui sono state esposte le ragioni dei pro Palestina. Sul palco, tra gli altri, Moni Ovadia e Francesca Albanese. Poco dopo l'Associazione Italia-Israele ha chiesto al rettore l'autorizzazione per un convegno con relatori come docenti universitari, giornalisti (tra loro, Fausto Biloslavo), analisti internazionali. [...]

La Questura, ha riferito Franzini agli organizzatori, ha classificato il convegno come «a rischio altissimo» per motivi di sicurezza e ordine pubblico. «Avrebbero dovuto schierare la celere dentro e fuori, in gran numero e in tenuta anti sommossa - continua Cristina Franco - Inoltre tutti gli uffici di segreteria e amministrativi sarebbero stati chiusi».

Questo per la mobilitazione di massa e da mezza Italia annunciata da collettivi, pro Pal e centri sociali allo scopo di impedire il convegno. «In sostanza ci è stato detto che possiamo anche fare il convegno, che però la violenza è certa e che è impossibile garantire l'incolumità dei partecipanti. Noi nonostante le molte richieste di accredito abbiamo scelto di rinunciare, perché abbiamo rispetto di chi avrebbe voluto venire, dell'università e anche dei poliziotti». [...]

