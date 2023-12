ISRAELE FA GUERRA ANCHE ALL’ONU – LO STATO EBRAICO NON CONCEDERÀ PIÙ VISTI AUTOMATICI AI DIPENDENTI DELLE NAZIONI UNITE, CONSIDERATI “PARTNER COMPLICI” DI HAMAS DOPO LE PRESE DI POSIZIONE DEGLI ULTIMI MESI – IL CAPO DELLE FORZE ARMATE ISRAELIANE, HERZI HALEVI: “LE OPERAZIONI A GAZA DURERANNO MOLTI ALTRI MESI”

Herzi Halevi

MO: CAPO IDF, 'GUERRA DURERÀ MOLTI ALTRI MESI'

(Adnkronos) - Il capo delle forze armate israeliane, il generale Herzi Halevi, ha detto che si stanno allargando le operazioni nel sud e nel centro di Gaza mentre si è vicini allo smantellamento dei battaglioni di Hamas nella parte settentrionale della Striscia. Ma, ha avvisato, la guerra durerà ancora "molti altri mesi".

"Ho appena lasciato la Striscia di Gaza - ha detto ancora in una conferenza stampa nel sud di Israele - ho incontrato le truppe nel nord della Striscia. Sono rimasto colpito dal modo in cui le nostre forze stanno combattendo, lavorando e raggiungendo gli obiettivi che avevamo fissato. L'Idf è vicino a completare lo smantellamento dei battaglioni di Hamas nel nord di Gaza".

Ebrahim Raisi antonio guterres

“Abbiamo eliminato molti terroristi e comandanti, alcuni di loro si sono arresi alle nostre forze ed abbiamo preso centinaia di prigionieri - ha aggiunto - abbiamo distrutto molte infrastrutture sotterranee e armi". Ma, ha sostenuto, "in questa area densamente urbana, dove i terroristi sono vestiti come civili, non si può dire che li abbiamo uccisi tutti".

"Probabilmente incontreremo altri combattenti di Hamas in questa area e continueremo ad attaccarli in vari modi", ha continuato parlando del nord, sottolineando che ora "stiamo concentrando la nostra offensiva nel sud di Gaza Khan Younis, i campi nel centro della Striscia". "Non permetteremo un ritorno alla situazione di sicurezza prima del 7 ottobre, e non permetteremo che una cosa del genere si ripeta", ha detto ancora riferendosi agli attacchi di Hamas.

BENJAMIN NETANYAHU CON I SOLDATI ISRAELIANI IL GIORNO DI NATALE

MO: ISRAELE, STOP A VISTI AUTOMATICI A ONU, SI DECIDERÀ CASO PER CASO

(Adnkronos) - Israele ha annunciato che non concederà più visti automatici ai dipendenti delle Nazioni Unite, accusando le Nazioni Unite di essere “partner complici” delle tattiche di Hamas. La mossa, sottolinea The Times of Israel, "non fa che aumentare le tensioni tra le Nazioni Unite e Israele, che da tempo sostiene che l’organismo mondiale gli rivolga critiche ingiuste e sproporzionate".

Il portavoce del governo Eylon Levy afferma che Israele prenderà in considerazione le richieste di visto da parte dei dipendenti delle Nazioni Unite caso per caso anziché automaticamente.

LLOYD AUSTIN - BENJAMIN NETANYAHU BENJAMIN NETANYAHU VISITA I SOLDATI ISRAELIANI NELLA STRISCIA DI GAZA ANTONY BLINKEN BENJAMIN NETANYAHU antonio guterres