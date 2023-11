ISRAELE FA LA GUERRA TRADIZIONALE, HAMAS QUELLA PSICOLOGICA – IL GRUPPO TERRORISTA HA PUBBLICATO UN VIDEO DI UNA SOLDATESSA ISRAELIANA 19ENNE, IN OSTAGGIO DAL 7 OTTOBRE, CHE SAREBBE STATA UCCISA DURANTE UN BOMBARDAMENTO – NEL FILMATO SI VEDE LA RAGAZZA, NOA MARCIANO CHE LEGGE UN TESTO, E ALLA FINE VIENE MOSTRATO IL CADAVERE – ISRAELE CONFERMA I LDECESSO: “HAMAS CONTINUA A RICORRERE A FORME INUMANE DI TERRORISMO PSICOLOGICO”

noa marciano 5

1. HAMAS MOSTRA UNA SOLDATESSA ISRAELIANA 19ENNE IN OSTAGGIO DAL 7 OTTOBRE: «UCCISA IN UN BOMBARDAMENTO». L’IDF CONFERMA LA MORTE

Estratto da www.open.online

L’esercito israeliano ha confermato oggi la morte della soldatessa Noa Marciano, 19 anni, rapita da Hamas il 7 ottobre e che da allora era tenuta in ostaggio a Gaza. Il gruppo terrorista ha pubblicato ieri […] un video della giovane rapita assieme ad altri 240 israeliani tra civili e militari.

Il filmato integrale mostra la 19enne che legge un testo e alla fine viene mostrato il suo cadavere. Secondo Hamas, Marciano sarebbe morta durante un bombardamento israeliano lo scorso 9 novembre. […] la 19enne prestava servizio come osservatore dell’esercito in una base vicino al Kibbutz Nahal Oz. […]

noa marciano 8

2. ISRAELE CONFERMA MORTE SOLDATESSA IN OSTAGGIO A GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano ha confermato oggi la morte della soldatessa Noa Marciano, 19 anni, che era stata rapita da Hamas il 7 ottobre e che da allora era tenuta in ostaggio a Gaza.

Ieri Hamas ha pubblicato un video in cui lei si rivolgeva ad una telecamera dal luogo in cui era tenuta prigioniera. Il video non è stato divulgato in Israele. In merito il portavoce militare aveva detto ieri che "Hamas continua a ricorrere a forme inumane di terrorismo psicologico", mediante la divulgazione di filmati. Oggi è giunta la conferma ufficiale della sua morte. La soldatessa è stata così inclusa nella lista dei caduti dell'esercito.

noa marciano 2

''La morte della soldatessa e' stata stabilita sulla base di informazioni di intelligence'', ha precisato la radio militare. ''Ancora non ci sono notizie chiare sulle cause della sua morte''. Secondo la emittente, dopo consultazioni con il rabbinato militare, Noa Marciano e' stata definita ''militare caduta, rapita da una organizzazione terroristica'' nonostante il suo corpo non sia in mani israeliane.

3. ESERCITO, 'SOLDATESSA RAPITA UCCISA DA BARBARI ASSASSINI'

(ANSA) - La soldatessa Noa Marciano (19 anni) ''e' stata uccisa da barbari assassini nel corso della sua prigionia'' a Gaza. ''Si benedetta la sua memoria''. Lo afferma l'esercito israeliano in un comunicato ufficiale diffuso ai media locali. Ieri sera Hamas aveva divulgato un video della soldatessa, ripreso durante la prigionia.

noa marciano 1 noa marciano 3 noa marciano 4 noa marciano 7