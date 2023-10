ISRAELE HA SGUINZAGLIATO “NILI”, LA SQUADRA SPECIALE PER ANNIENTARE I VERTICI DI HAMAS - È UN’UNITÀ DELLO SHIN BET, I SERVIZI INTERNI, PER COLPIRE CAPI, MILIZIANI, FACILITATORI DELLA BRIGATA NUKHBA, REPARTO D’ELITE DI HAMAS RITENUTO RESPONSABILE DEI MASSACRI NEI KIBBUTZ, NELLE VIE DI SDEROT, AL FESTIVAL RAVE - È UNA SQUADRA “CERCA E DISTRUGGI” CONCENTRATA SU UNA LISTA DI TARGET SELEZIONATI DIVERSI DA QUELLI PERSEGUITI DALLA DIFESA. DELL’OPERAZIONE, SEMPRE IN BASE AD ALCUNE INDISCREZIONI, POTREBBE FAR PARTE ANCHE IL MOSSAD…

Estratto dell’articolo di Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

La chiamavano la «pagina rossa», rossa come il foglio con l’autorizzazione data al Mossad per assassinare un avversario. […] Oggi, con il conflitto in casa, il meccanismo è ancora più veloce. Gerusalemme […] ha creato un’unità dello Shin Bet, i servizi interni, per colpire capi, miliziani, facilitatori della Brigata Nukhba, reparto d’elite di Hamas ritenuto responsabile dei massacri nei kibbutz, nelle vie di Sderot, al festival rave. Il suo nome in codice è Nili, acronimo della frase in ebraico della Bibbia «La Gloria di Israele non mentirà», stessa sigla di una famosa rete di spionaggio ebraica durante il primo conflitto mondiale.

È una squadra «cerca e distruggi» concentrata su una lista di target selezionati diversi da quelli perseguiti dalla Difesa. Dell’operazione, sempre in base ad alcune indiscrezioni, potrebbe far parte anche il Mossad, nel caso l’obiettivo sia all’estero o in situazioni dove sia utile il suo intervento grazie a fonti, conoscenze, opportunità. […] è prevedibile il ricorso ai commandos delle forze speciali, dalla Flottiglia 13 della Marina alla Sayeret Matkal. […]

Subito dopo aver patito la sorpresa del 7 ottobre lo Stato ebraico ha ordinato l’annientamento dei vertici di Hamas […] Il ricorso a una squadra ad hoc è la ripetizione della war room — nota come JWR — formata nel 1999 mettendo insieme componenti diverse con il compito di gestire blitz aerei e terrestri contro esponenti del terrorismo palestinese. […]

