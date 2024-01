ISRAELE E HAMAS SONO VICINI A UN ACCORDO – SECONDO IL “NEW YORK TIMES”, NELLE PROSSIME DUE SETTIMANE POTREBBE ESSERE SIGLATA UNA TREGUA DI DUE MESI IN CAMBIO DEL RILASCIO DEGLI OLTRE 100 OSTAGGI NELLE MANI DI HAMAS – I NEGOZIATORI AMERICANI HANNO PREPARATO UNA BOZZA SCRITTA: I TERRORISTI CHIEDONO ANCORA IL RITIRO DELLE TRUPPE ISRAELIANE, E CI SONO ALTRI DISACCORDI, MA LE PARTI SI STANNO AVVICINANDO…

(ANSA) - I negoziatori guidati dagli americani si stanno avvicinando a un accordo in base al quale Israele sospenderebbe la guerra a Gaza per circa due mesi in cambio del rilascio di oltre 100 ostaggi ancora detenuti da Hamas: lo scrive il New York Times riferendo che l' accordo che potrebbe essere siglato nelle prossime due settimane. I negoziatori hanno sviluppato una bozza scritta di accordo che fonde le proposte avanzate da Israele e Hamas negli ultimi 10 giorni in una intesa di base che sarà oggetto di colloqui domenica a Parigi.

Anche se ci sono ancora importanti disaccordi da risolvere, i negoziatori sono cautamente ottimisti sul fatto che un accordo finale sia a portata di mano, secondo i funzionari americani contattati dal Nyt.

