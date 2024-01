ISRAELE DECAPITA HAMAS - L'ESERCITO E LO SHIN BET HANNO ANNUNCIATO CHE IL COMANDANTE DEL BATTAGLIONE NUSEIRAT DI HAMAS, ISMAIL SIRAJ, E IL SUO VICE, AHMED WAHABA, RESPONSABILI DEI MASSACRI AL KIBBUTZ DI BEERI, SONO STATI UCCISI IN UN ATTACCO AEREO A GAZA - DURANTE I BOMBARDAMENTI ALMENO 16 PERSONE, TRA CUI 12 CIVILI, SONO MORTE - ALMENO 62 RAZZI LANCIATI DA HEZBOLLAH SU ISRAELE IN RISPOSTA ALL’UCCISIONE DI SALEH AL-AROURI - BLINKEN IN TURCHIA: “PREVENIRE L’ESTENSIONE DEL CONFLITTO...”

bombardamenti di israele su cisgiordania 2

Almeno 16 persone sono morte ieri sera in bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza, rende noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa.

Secondo fonti locali citate dalla Wafa, 12 civili sono stati uccisi e altri 50 feriti in un attacco contro un appartamento della città meridionale di Khan Yunis. L'agenzia palestinese afferma che altre quattro persone sono morte invece per le bombe cadute su una scuola gestita dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi (Unrwa) nel campo profughi di Maghazi, nella città centrale di Deir al-Balah.

ismail siraj ahmed wahaba

Un attacco aereo israeliano ha ucciso sei persone a Jenin, in Cisgiordania. Lo rende noto il Ministero della Sanità palestinese. Il dicastero con sede a Ramallah specifica che il bombardamento ha colpito un assembramento di cittadini nella città situata nel nord del territorio palestinese. Israele afferma che le persone uccise facevano parte di un gruppo di uomini armati palestinesi che stavano lanciando esplosivi contro truppe impegnate in un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania.

gaza distrutta

In un comunicato citato dai media locali le Forze di difesa israeliane (Idf) spiegano che quattro agenti della polizia di frontiera sono rimasti feriti da una bomba piazzata sul ciglio di una strada a Jenin ed esplosa al passaggio di un veicolo delle forze dell'ordine: durante l'estrazione degli agenti feriti, un elicottero ha effettuato un attacco aereo contro il gruppo armato che lanciava esplosivi contro le truppe. Il ministero della Sanità palestinese ha affermato che sei persone sono state uccise nell'attacco. Le Idf specificano che due degli agenti feriti sono in gravi condizioni.

bombardamenti di israele su cisgiordania 3

Fonti locali citate dall'emittente araba Al Jazeera affermano che almeno una delle guardie di frontiera è stata portata via d'urgenza in elicottero. Sempre secondo Al Jazeera, sono stati diversi i raid israeliani effettuati sul terreno stanotte in Cisgiordania. In uno di questi, a Nabuls l'esercito avrebbe arrestato una giovane palestinese dopo aver fatto irruzione nella sua abitazione. Le altre città cisgiordane interessate dalle incursioni israeliane sono state Hebron, Qalqilya e Gerico.

possibile allargamento del conflitto tra israele e hamas

Un israeliano di circa 30 anni è stato colpito a morte oggi da spari mentre era alla guida di un'automobile nelle vicinanze dell'insediamento di Ofra, nella zona di Ramallah, in Cisgiordania. Lo ha riferito la radio militare, secondo cui si profila l'ipotesi di un attentato in quanto l'automobile aveva una targa israeliana. Al tempo stesso, ha aggiunto la emittente, si stanno vagliando anche altre piste in quanto l'ucciso è un arabo cittadino di Israele.

Israele decapita ulteriormente Hamas. L'esercito e lo Shin Bet, il servizio in intelligence interno, hanno annunciato che il comandante del battaglione Nuseirat di Hamas, Ismail Siraj, e il suo vice, Ahmed Wahaba, responsabili dei massacri al kibbutz di Beeri e in altre località, sono stati uccisi sabato sera in un attacco aereo a Gaza. Ma non solo. L'Idf ha anche rivendicato di aver ormai smantellato tutta la rete militare di Hamas nel nord della Striscia.

bombardamenti di israele su cisgiordania 1

La notizia arriva mentre i riflettori sono puntanti a nord dove è arrivata "la prima risposta" all'uccisione del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri, a Beirut: dal Libano sono piovuti decine di razzi, almeno 62 lanciati da Hezbollah ma anche dal gruppo sunnita Jama'a Islamiya, una costola dei Fratelli Musulmani, che ha preso di mira la località di Kiryat Shmona. Non ci sono state vittime e immediata è scattata la risposta israeliana: aerei da combattimento hanno attaccato una serie di siti di Hezbollah nelle aree di Aita al-Sha'ab, Yaron e Ramya.

antony blinken recep tayyip erdogan

Impedire l'espandersi del conflitto è uno degli obiettivi principali della missione nella regione del segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha iniziato il suo tour in Turchia, incontrando prima l'omologo turco Hakan Fidan e poi il presidente Recep Tayyip Erdogan ed è successivamente volato in Grecia per colloqui con il premier Kyriakos Mitsotakis. Il Dipartimento di Stato ha fatto sapere che Blinken "ha sottolineato la necessità di prevenire l'estensione del conflitto" durante più di un'ora di colloqui con Erdogan. Ha enfatizzato la necessità di "lavorare per una pace regionale più ampia e duratura che garantisca la sicurezza di Israele e faccia avanzare la creazione di uno Stato palestinese".

