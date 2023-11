ISRAELE PAGA LA PROPRIA ARROGANZA – L’INTELLIGENCE MILITARE DELLO STATO EBRAICO AVEVA INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL PIANO DI HAMAS PER IL 7 OTTOBRE DA OLTRE UN ANNO : LE NOTIZIE ERANO STATE CONDIVISE CON IL SERVIZIO DI SICUREZZA SHIN BET E LA LEADERSHIP POLITICA SAPEVA TUTTO. DUNQUE, PERCHÉ NON HANNO FATTO NIENTE? PERCHÉ NON VOLEVANO CREDERE CHE I TERRORISTI INTENDESSERO ATTUARE IL PIANO…

benjamin netanyahu

(ANSA) - Per oltre un anno prima del massiccio attacco di Hamas contro Israele il mese scorso, l'intelligence militare israeliana aveva informazioni dettagliate sul piano del gruppo di sfondare il confine di Gaza in dozzine di punti e attaccare dozzine di comunità e postazioni dell'esercito.

Lo scrive Haaretz citando funzionari della difesa. La maggior parte di queste informazioni sono state condivise con il servizio di sicurezza Shin Bet, hanno detto i funzionari nelle settimane successive allo scoppio della guerra, aggiungendo che la leadership politica, cambiata alla fine dello scorso anno, aveva familiarità con almeno una parte di queste informazioni d'intelligence.

attacco hamas in israele 3

Ma Israele non si era adeguatamente preparato alla minaccia e non sembrava credere che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, intendesse attuare il piano. "Il fallimento dell'intelligence, combinato con una difesa insufficiente lungo la recinzione di confine e una politica errante nei confronti dei palestinesi in generale, ha innescato una sorpresa totale" per l'attacco del 7 ottobre "e massicce vittime civili e militari", scrive Haaretz.

