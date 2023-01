IN ISRAELE PRENDE LARGO L’ULTRA-DESTRA E TRA I PALESTINESI IL TERRORISMO DI HAMAS: LA GUERRA IN MEDIO ORIENTE STA RIESPLODENDO – GLI ATTACCHI E GLI ATTENTATI DELLE ULTIME ORE SONO UN’INEVITABILE CONSEGUENZA DELLA NASCITA DEL NUOVO GOVERNO DI NETANYAHU, CHE SI È DOVUTO IMBARCARE GLI ORTODOSSI OLTRANZISTI PUR DI TORNARE AL POTERE. DALL’ALTRA PARTE, ABU MAZEN È SEMPRE PIÙ VECCHIO, E I GRUPPI PRO JIHAD PROSPERANO. E L’AMERICA? LATITA…

GERUSALEMME: 2 ISRAELIANI FERITI IN ATTENTATO TERRORISTICO

(ANSA) - Due israeliani sono stati feriti in un attentato a Gerusalemme. Lo riferisce la Radio Militare. Secondo altri media l'attentatore è stato "neutralizzato". L'attacco a colpi di arma da fuoco è avvenuto alle pendici delle mura della Città vecchia nel rione a popolazione mista di Silwan (Città di Davide). , I due feriti nell'attacco - avvenuto 14 ore dopo quello condotto presso una sinagoga - sono un ragazzo di 22 anni definito "in condizioni gravi" e un 45enne. Entrambi sono stati portati in ospedale. La polizia ha confermato che il responsabile dell'attentato è stato "neutralizzato".

ATTENTATO GERUSALEMME, POLIZIA ARRESTA 42 PERSONE

(ANSAmed) - Almeno 42 persone sono state arrestate dalla polizia in seguito all'attentato terroristico di ieri sera davanti ad una sinagoga di Gerusalemme. Lo ha reso noto la polizia spiegando che gli arrestati - fra cui membri della famiglia dell'attentatore - sono tutti residenti del quartiere di a-Tur, a Gerusalemme est. L'esercito e la polizia, in conseguenza dell'attentato in cui sono rimasti uccisi sette civili israeliani, hanno elevato lo stato di allerta in tutto il Paese, con ulteriori spiegamenti di forze in Cisgiordania ed il presidio di luoghi pubblici in Israele. (ANSAmed).

LA MISCELA ESPLOSIVA DI OPPOSTI ESTREMISMI

Estratto dell’articolo di Giordano Stabile per “la Stampa”

[…] Il conflitto in Medio Oriente, passato in secondo piano con l'invasione russa dell'Ucraina, riesplode, persino più forte dei boati che devastano Kiev. È la conseguenza, anche, di una comprensibile distrazione americana. Il governo di Yair Lapid, allineato a Biden, aveva solo rimandato il problema. Ma il ritorno della destra al potere, ancora guidata da Benjamin Netanyahu, era inevitabile. Soprattutto per ragioni demografiche.

Gli ultra-ortodossi, alleati sempre più ingombranti del Likud, crescono in maniera inesorabile, in media fanno il doppio dei figli degli altri israeliani. King Bibi è tornato re, ma dimezzato. Ha dovuto cedere alle richieste di Itamar Ben-Gvir, ora ministro della Sicurezza nazionale, e di Bezalel Smotrich. […]

[…] Certo i palestinesi oggi sono molto più deboli. Il presidente Abu Mazen, quasi 88 anni, indebolito dai problemi cardiaci, governa solo a Ramallah. A Nablus, Jenin, Hebron crescono nuove formazioni. Si ispirano ad Hamas e alla Jihad islamica. Il risultato è che le grandi città della Cisgiordania si trasformano in tante piccole Gaza. Sotto la pressione popolare, Abu Mazen ha sospeso di nuovo il coordinamento fra le forze di sicurezza dell'Autorità palestinese e quelle israeliane. I soldati israeliani devono avventurarsi in aree densamente popolate: è guerriglia urbana.

Sull'altro fronte [...] si è passati agli assalti con armi da fuoco. È il modello iraniano. Che prima ha forgiato la milizia sciita libanese Hezbollah.

Poi ha influenzato Hamas nella Striscia, telecomandato la Jihad islamica, che ha impiantato cellule sempre più potenti in Cisgiordania. [...] Uno scenario da incubo per le cancellerie occidentali. Tutto ci vuole tranne un secondo fronte mediorientale.

