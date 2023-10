Da corriere.it

Esercito israeliano: «Ucciso capo di compagnia unità di élite di Hamas»

L'esercito ha fatto sapere di aver ucciso Ali Qadi, comandante di compagnia dell'unità d'élite di Hamas «Nukheba» che ha condotto «l'attacco terroristico alle comunità israeliana a ridosso della Striscia lo scorso sabato».

«Nel 2005 Qadi - ha proseguito l'esercito - fu catturato per l'uccisione e il rapimento di civili israeliani e poi rilasciato nello scambio di prigionieri per il soldato Gilad Shalit».

L'esercito accusa Hamas: «Ostacola l'evacuazione da Gaza»

«Hamas sta ostacolando quanti dal nord di Gaza stanno cercando di spostarsi verso sud»: lo ha affermato in una conferenza con il portavoce militare israeliano Richard Hecht. Ha ribadito che per motivi di sicurezza, anche in vista delle prossime operazioni sul terreno, costoro «devono passare a sud» del Wadi Gaza, nel centro della Striscia. Rispondendo alla domanda se per loro ci sia un limite di tempo, ha risposto: «Comprendiamo che la cosa richiede tempo, comprendiamo che è complessa. Ma siamo determinati a dare battaglia a Hamas». Israele ha indicato loro due itinerari che saranno protetti fra le 10 e le 16, ora locale.

Protesta delle famiglie degli ostaggi: «Bibi dimettiti»

«Bibi dimettiti», «in galera», «vergogna». La protesta dei familiari degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas sfocia in una manifestazione contro il premier Benyamin Netanyahu, mentre da sabato scorso sono state cancellate le dimostrazioni contro la riforma della giustizia. Di minuto in minuto all'incrocio di Kaplan Street aumentano le persone arrivate in solidarietà con le famiglie in lacrime, sventolando bandiere israeliane, e manifestini con i volti dei rapiti.

I due corridoi «aperti per l’evacuazione di Gaza»

L’esercito israeliano ha annunciato di voler garantire l’apertura di due corridoi per lo sgombero verso sud della popolazione palestinese — dalle 10 alle 16 ora locale: uno lungo la costa, l’altro attraverso il centro della Striscia di Gaza.

«Per la vostra sicurezza, approfittate di questo breve intervallo di tempo per spostarvi verso sud», ha concluso il portavoce dell’esercito dello Stato ebraico.

