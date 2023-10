VIDEO

Ore 18:19 - Forze della Difesa israeliana: Truppe fanteria e carri armati entrati a Gaza per raid mirati

Le Forze della Difesa israeliana sono entrate nella Striscia di Gaza con truppe di fanteria e carri armati per condurre «raid localizzati» finalizzati a liberare la zona dai terroristi e individuare dove si trovano gli ostaggi. Lo scrive il Times of Israel, precisando che le truppe hanno raccolto vario materiale «che potrebbe aiutare nello sforzo di localizzare i dispersi». Nell’incursione l’Idf afferma inoltre che sono stati uccisi «un certo numero di terroristi nell’area», inclusa una cellula di Hamas che aveva lanciato missili anticarro contro Israele

Ore 18:04 - Esercito: «Residenti Gaza si spostino al sud entro le 20»

L’esercito israeliano in lingua araba Avichay Adraee ha detto che i palestinesi hanno tempo fino alle 20.00 (le 19 in Italia) per spostarsi a sud della Striscia. La mossa - secondo i media - indica che l’esercito si sta preparando per una massiccia operazione nel nord della Striscia. In un primo tempo l’esercito aveva dato 24 ore di tempo ai palestinesi per spostarsi da nord a sud. «Se siete preoccupati per voi e i vostri cari, dovreste andare a sud».

Ore 17:59 - Hezbollah rivendica attacchi a obiettivi israeliani

Hezbollah ha diffuso un comunicato in cui rivendica gli attacchi a quattro siti israeliani. «In risposta agli attacchi israeliani di questo venerdì pomeriggio nei pressi di alcune città del Libano meridionale - si legge nel comunicato -, i mujaheddin della Resistenza islamica hanno attaccato i seguenti siti israeliani: Al-Abad, Miskvam, Ramia e Alam».

Ore 17:58 - Afp: «Giornalisti feriti durante un bombardamento israeliano»

Ore 17:53 - Al Jazeera: «Un reporter ucciso da fuoco Israele in Libano»

Il capo di Al Jazeera, citato da Haaretz, ha fatto saper che un reporter è stato ucciso, e altri tre feriti, dal fuoco di Israele nel sud del Libano.

Ore 17:46 - Colpita postazione Reuters nel sud del Libano

