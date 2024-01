ISRAELE SI STA DIFENDENDO DINANZI ALLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA (ICJ) DALL'ACCUSA DI GENOCIDIO PER LA GUERRA NELLA STRISCIA DI GAZA - MA COS'È LA CORTE DI GIUSTIZIA INTERNAZIONALE? È L'ORGANO DELLE NAZIONI UNITE CHE DIRIME LE VERTENZE TRA GLI STATI MA NON SI PRONUNCIA SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DI UN MEMBRO - DIVERSA DALLA CORTE PENALE, PUÒ INFLIGGERE SANZIONI FINANZIARIE MA NON SEMPRE I PAESI SEGUONO I SUOI VERDETTI (COME HA FATTO LA RUSSIA DOPO L’INVASIONE DELL’UCRAINA)

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

Israele si difende dinanzi alla Corte di Giustizia Internazionale (Icj) dall'accusa di genocidio in relazione alla guerra nella Striscia di Gaza.

ICJ - CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA

CHE COSA È L’ICJ

L'Icj è l'organo delle Nazioni Unite che dirime questioni di diritto internazionale cioè vertenze tra Stati, ma non si pronuncia sulla responsabilità penale di un membro. La Corte nasce con la Carta costitutiva dell'Onu e ha sede all'Aja, in Olanda, come la Corte penale internazionale (Icc) ma a differenza di questa discute il diritto internazionale e non i crimini internazionali.

Una delle suddette questioni può essere, come in questo caso, la violazione della convenzione sul genocidio. Nella fattispecie il Sudafrica afferma che Israele sta violando il suo dovere di prevenire un genocidio. La convenzione impone infatti non solo un obbligo di non commettere genocidio ma anche di prevenirlo quando se ne ha il dovere […]

MEMBRI E FUNZIONAMENTO

La Corte è composta da quindici giudici di nazionalità diversa eletti dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza. I papabili all'elezione vengono a loro volta designati dai singoli Paesi membri della Icj. Ogni Paese deve avere un giudice e nessun Paese può avere più di un giudice, che […] siede a titolo personale […] super partes senza farsi condizionare dalle autorità del proprio Stato. I togati restano in carica per nove anni e possono essere rieletti, le decisioni sono prese a maggioranza. L'attuale composizione vede come presidente della Corte un togato americano Joan E. Donoghue. La Corte può istituire in qualsiasi momento una o più sezioni composte di almeno tre giudici, per trattare particolari controversie.

[…] Qualora fosse riconosciuta la responsabilità dello Stato chiamato in causa ne deriverebbe una sanzione, di carattere monetario, in cui si afferma che c'è stata un violazione della convenzione.

RISULTATI DELLA PROCEDURA

Le sentenze della Icj sono definitive e inappellabili, tuttavia, non sempre i Paesi seguono i suoi verdetti. Per esempio, come quella in cui si ordinava alla Russia di fermare l'invasione dell'Ucraina. Ne segue anche una sanzione di carattere pecuniario. […]

DIFFERENZA CON LA CPI

La Icj è cosa diversa dalla Corte penale internazionale (Icc) a cui Israele non aderisce. Le indagini della Cpi corrono su binari paralleli, tuttavia gli atti della Icj possono essere depositati come fonte esterne per le indagini della Corte penale e costituiscono ulteriori prove che si vanno ad affiancare a quelle raccolte dalla Icc. […]