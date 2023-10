PER ISRAELE SONO GAZA AMARI: L’AVANZATA NELLA STRISCIA È LENTA E L’ASSEDIO AI TERRORISTI DI HAMAS SARÀ MOLTO LUNGO – AD AMMETTERLO È LO STESSO ESERCITO DELLO STATO EBRAICO: I SOLDATI TEMONO UNA REPLICA DI QUANTO SUCCESSE IN LIBANO NEL 2006, QUANDO HEZBOLLAH COLPÌ I MILITARI ALLE SPALLE – LA VERA BATTAGLIA COMINCERÀ QUANDO (E SE) I TERRORISTI USCIRANNO DAI TUNNEL E SMETTERANNO DI USARE I CIVILI COME SCUDI UMANI. L’ACCERCHIAMENTO DELLA PARTE NORD DI GAZA SARÀ COMPLETO OGGI. E GLI ABITANTI CHE NON SONO RIUSCITI AD ANDARE VIA…

1. ISRAELE, NUMEROSI SCONTRI CONTRO TERRORISTI HAMAS A GAZA

(ANSA) - Sono stati "numerosi i combattimenti dei soldati con le cellule dei terroristi" nelle operazioni in corso dell'esercito israeliano all'interno di Gaza. Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo che contro i soldati sono stati tirati sia missili anti tank sia fuoco di mitragliatrice. "I soldati - ha aggiunto - hanno ucciso i terroristi e guidato le forze aeree in attacchi in tempo reale su obiettivi e infrastrutture del terrore".

2. CIRCA 300 OBIETTIVI DI HAMAS COLPITI DA ESERCITO ISRAELE

(ANSA) - Sono stati circa 300 gli obiettivi di Hamas colpiti dall'esercito israeliano a Gaza nell'ultimo giorno. Lo ha detto il portavoce militare, includendo tra questi missili anti tank, postazioni di lancio e compound militari all'interno dei tunnel dell'organizzazione terroristica.

3. MO: MILITARI ISRAELIANI, 'A GAZA AVANZIAMO LENTAMENTE'

(Adnkronos) - Le forze israeliane, che "sono sul terreno" e "in varie aree del nord di Gaza", stanno "espandendo le attività" e si stanno "muovendo lentamente e meticolosamente" nel corso delle operazioni scattate dopo il terribile attacco del 7 ottobre di Hamas in Israele. In un briefing diffuso con un video sul social X, il portavoce Jonathan Conricus ha spiegato che le forze sono supportate da "potenza di fuoco e intelligence" e precisato che Hamas viene attaccato via terra e con raid aerei.

4. L’ACCERCHIAMENTO CHE PREPARA LA BATTAGLIA

Estratto dell’articolo di Gianluca Di Feo per “la Repubblica”

Come in un assedio d’altri tempi, le colonne corazzate israeliane stanno chiudendo gli accessi alla parte Nord di Gaza e costruiscono strade destinate ad alimentare la macchina bellica per settimane. Scavano il terreno in profondità, non soltanto per rendere solide le piste dove passano i Merkava da sessanta tonnellate: vogliono la certezza che il suolo non nasconda ordigni e uscite dei tunnel.

I generali […] temono che i miliziani di Hamas si comporteranno come Hezbollah in Libano nel 2006: lasceranno passare i tank per colpirli alle spalle in un secondo momento, con mine che esplodono sotto i cingoli e squadre suicide che sbucano all’improvviso dai cunicoli.

I bulldozer blindati D9 sono onnipresenti nei filmati diffusi dai due schieramenti. Aprono i percorsi da cui i carri armati tengono sotto tiro i palazzi in modo da coprire i movimenti del resto delle truppe; spianano le case per realizzare depositi di munizioni e zone di riposo per i soldati; accumulano terrapieni per le batterie dei cannoni semoventi. Un reticolo di opere mostrate nei video delle Israeli Defence Forces per rendere chiaro che l’attacco sarà lungo e devastante.

Il doppio viale parallelo costruito sulla spiaggia trasforma anche il litorale in un avamposto israeliano e ieri mattina i tank sono sbucati sulla Salah ad-Din, la lunga arteria che taglia la Striscia da nord a sud. […]

[…] entro oggi l’accerchiamento sarà completato […]. Tra poche ore gli abitanti che non sono riusciti ad andare via – decine se non centinaia di migliaia - saranno prigionieri di un gigantesco campo di battaglia.

I combattenti jihadisti hanno cercato di contrastare le avanguardie con i missili Dehlavieh, la copia iraniana dei Kornet russi: a due uomini addestrati basta un minuto per montare un lanciatore, capace di forare qualsiasi corazza a oltre tre chilometri di distanza.

Sono la prima linea della difesa e in queste ore la caccia ai Dehlavieh è la priorità dei comandi israeliani: il bollettino di guerra tra i nemici uccisi cita due capi delle unità anti-tank del Battaglione Tafah, l’unità scelta che presidia Gaza City. Appena i droni individuano l’accensione dei puntatori laser scatta l’allarme.

Alcune postazioni sono state affrontate con scontri diretti: si vedono terrazzi crivellati dalle raffiche delle mitragliere e finestre centrate dai razzi portatili dei commandos. In altri casi il compito è stato affidato agli elicotteri Apache […] . Spesso interviene l’aviazione: si vedono aerei colpire nell’oscurità a soli quattro metri dai veicoli israeliani. Di giorno, soldati e mezzi che si muovono nelle pianure creano una barriera con fumogeni che distorcono il raggio laser della guida dei missili.

I bombardamenti proseguono in tutta la Striscia e Hamas dichiara che domenica sono state uccise 304 persone, portando il totale a oltre ottomila, tra cui 3.457 bambini. Delle perdite israeliane si sa pochissimo: si parla di un ufficiale ferito da un ordigno Ied e di un altro colpito da un cecchino.

Gli scontri più duri però sono attesi nei prossimi giorni, quando i miliziani usciranno dai loro rifugi. Per questo l’attacco viene condotto solo da tank e da fanti chiusi nei gusci d’acciaio cingolati dei Nemer e dei Puma […].

