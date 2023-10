ISRAELE SOTTO ATTACCO – CINQUEMILA RAZZI SONO STATI LANCIATI DA GAZA - MILIZIANI PALESTINESI ARMATI SI SONO INFILTRATI A SDEROT E, A BORDO DI UN FURGONE, HANNO SPARATO DAPPERTUTTO. SI PARLA DI DIVERSE VITTIME. UNA 60ENNE 60 E' MORTA NELL’IMPATTO DI UN RAZZO NELL’AREA DI GEDEROT - MOHAMMAD DEIF, IL CAPO DELL’ALA MILITARE DI HAMAS A GAZA, HA ANNUNCIATO L’INIZIO DELLA OPERAZIONE “ALLUVIONE AL-AQSA”: “ABBIAMO AVVISATO PIÙ VOLTE IL NEMICO SIONISTA, MA ABBIAMO SEMPRE AVUTO DEI RIFIUTI. OGGI È IL GIORNO DELLA GRANDE RIVOLUZIONE...”– VIDEO

Il capo dell’ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l’inizio della operazione «Alluvione al-Aqsa»: 5 mila razzi sono stati lanciati dalla Striscia verso Israele, seguiti dall’ingresso di miliziani armati . «Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista - ha detto Deif- ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti». Deif, che è sopravvissuto a numerosi tentativi di omicidio israeliani, non appare in pubblico. Il suo messaggio è stato consegnato in un video.

«Oggi è il giorno della grande rivoluzione», ha detto Deif, precisando che l’operazione rappresenta una reazione «alla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme» e al costante rifiuto da parte di Israele di «liberare i nostri prigionieri». Ha affermato che i miliziani hanno avuto ordine di «non uccidere donne e bambini». Ha anche fatto appello a tutti i palestinesi di unirsi alla lotta armata. «Il nemico - ha detto - è più debole di quanto non si pensi».

Non si è fatta aspettare la risposta della Difesa israeliana: l’esercito israeliano è «pronto alla guerra». E sono partiti gli attacchi aerei su Gaza.

Le sirene di allarme stanno risuonando nella zona centrale e nel sud di Israele e anche a Gerusalemme e a Tel Aviv. La polizia ha invitato i cittadini a restare nei pressi dei rifugi antiaerei.

Miliziani palestinesi armati provenienti da Gaza intanto si sono infiltrati in territorio israeliano, nella città di Sderot, da dove sono usciti a bordo di un furgone sparando dappertutto. Si parla di diverse vittime ma non ci sono conferme. Un video che circola sui social media mostra uomini vestiti di nero con fasce bianche che sparano con armi a canna lunga da un furgone contro una pattuglia israeliana in mezzo alla strada.

I razzi sono stati lanciati da vari siti a Gaza a partire dalle 6:30 e hanno continuato per quasi mezz’ora.

Sono state molte le segnalazioni dei residenti delle due zone di rumore di esplosioni in cielo dovute probabilmente dall’intercettamento dell’Iron Dome, il sistema di difesa di anti missili. Esplosioni sentite distintamente, anche se in lontananza, anche a Tel Aviv nel silenzio del mattino. I Servizi di pronto soccorso israeliani (Magen David Adom) hanno fatto sapere che è morta una donna, di circa 60 anni, che era stata ferita dall’impatto diretto di un razzo nell’area di Gederot, viicno Ashkelon. Secondo la stessa fonte in tutto ad ora ci sono 15 feriti (di cui uno grave).

I messaggi nelle moschee

Fonti locali aggiungono che dagli altoparlanti delle moschee sono diffusi messaggi di tripudio. Fra questi: «Abbiamo sorpreso il nemico. È una grande vittoria della resistenza armata».

Netanyahu incontrerà a breve la sicurezza militare

Il premier Benyamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant incontreranno a breve i responsabili della sicurezza e militari d[...]