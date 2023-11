PER GLI ISRAELIANI I FRONTI SI MOLTIPLICANO – UNA NAVE CARGO DELLO STATO EBRAICO È STATA COLPITA DA UN DRONE DURANTE LA NAVIGAZIONE NELL’OCEANO INDIANO – L’AGGRESSIONE NON È STATA RIVENDICATA, MA SEMBRA ESSERCI LA MANO DEI RIBELLI HOUTHI DELLO YEMEN, ALLEATI DELL’IRAN, CHE GIÀ HANNO SEQUESTRATO NAVI ISRAELIANE E ATTACCATO BASI AMERICANE… - IL PRECEDENTE: IL CLAMOROSO ABBORDAGGIO DELLA NAVE "GALAXY LEADER" - VIDEO

Nuove provocazioni sul fronte esterno: un cargo israeliano è stato colpito da un drone mentre era in navigazione nell’Oceano Indiano. Aggressione, per ora, non rivendicata ma che ricorda episodi attribuiti a Iran. Gli Houti yemeniti, invece, avrebbero dirottato un altro mercantile, storia sulla quale però non ci sono conferme.

La nave attaccata, identificata come Symi, è di proprietà dell’imprenditore israeliano Idan Ofer. Il mercantile, partito dalla zona di Dubai, è stato poi preso di mira da un oggetto volante simile a un modello kamikaze impiegato dagli iraniani. In base alle prime informazioni l’impatto ha provocato un principio di incendio ma non vi sarebbero conseguenze per l’equipaggio. Dinamica e teatro dell’incursione riportano al passato quando altre unità […] sono state prese di mira. Più di recente […] c’è stato il sequestro della Galaxy Leader vicino alle coste dello Yemen, abbordaggio condotto dagli Houti con un elicottero e battelli veloci.

Il movimento, alleato di Teheran, aveva annunciato missioni contro il traffico marittimo legato allo Stato ebraico in Mar Rosso. Minaccia accompagnata dai raid missilistici e di droni verso Eilat. La strategia rientra sempre nella campagna in appoggio ai palestinesi decretata dall’Asse della resistenza […]. Da qui i bombardamenti su basi statunitensi in Siria e in Iraq, la pioggia di razzi dal Libano, le sortite dei ribelli yemeniti.

