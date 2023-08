9 ago 2023 10:06

IN ITALIA BASTA POCO PER MANDARE IN TILT LE FERROVIE – LA SCORSA NOTTE LA TRATTA TRA BOLOGNA E FIRENZE È STATA CHIUSA PER ORE IN SEGUITO ALLA SEGNALAZIONE DELLA PRESENZA DI “ESTRANEI IN GALLERIA”. MA DIETRO ALLO STOP CI SAREBBE ANCHE UN FALSO ALLARME BOMBA – I TRENI AD ALTA VELOCITÀ HANNO REGISTRATO RITARDI FINO A 400 MINUTI – LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE DALLE 4 DI STAMATTINA, MA SI REGISTRANO ANCORA DISAGI…