Treni in forte ritardo a Roma, in direzione Nord: odissea per migliaia di tifosi laziali per andare a Milano a vedere Milan-Lazio. Il treno è fermo dopo Tiburtina da quasi 2 ore e mezzo: inizialmente per un convoglio davanti si è fermato per un guasto a Capena. Ma poi il treno dietro ha buttato giù cavi corrente ed è finito senza elettricità e non è mai ripartito[…]Una persona è svenuta, […]

Caos totale a Termini, ritardi fino a 120 minuti. In corso gli interventi tecnici per il ripristino della normale circolazione, che sta avvenendo in questi minuti (ore 13 circa). Italo fa sapere che per i viaggiatori è previsto il rimborso al 100% del costo del biglietto.

«Manca la corrente in treno, non funzionano i bagni e aria condizionata», racconto un tifoso sul mezzo. «La gente è furiosa e si vedono scene di panico». […] il treno è ripartito poi dopo le 13 ma si è dovuto fermare a Monterotondo: 500 persone sono scese, non si può proseguire e quindi verranno fatti rientrare a Termini.

