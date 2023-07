ITALIA SUL BINARIO MORTO – SABATO, DOPO UN LUNGO STOP PER IL COVID, È RIPARTITA LA “FRECCIA DELLA VERSILIA”, CHE COLLEGA IL LITORALE TOSCANO CON LA LOMBARDIA. E IL PRIMO VIAGGIO È STATO SUBITO UN DISASTRO. 300 PASSEGGERI DI RITORNO DAL MARE SONO RIMASTI PER DUE ORE FERMI SULL'APPENNINO, ALLA STAZIONE DI FORNOVO (PARMA). MOTIVO? UN “DISGUIDO” TRA TRENORD E TRENITALIA: MANCAVANO I MACCHINISTI CHE DOVEVANO DARE IL CAMBIO AI COLLEGHI…

[…] Un viaggio di passione – il tragitto in treno dalla Versilia alla pianura padana – per 300 passeggeri saliti sabato nelle varie stazioni del litorale toscano. Mezz’ora di ritardo all’andata, un incubo il ritorno. Arrivo previsto a Cremona alle 21.24, ma la Freccia si è bloccata a Fornovo di Taro, sull’appennino parmense.

Il motivo? Un “disguido” tra Trenord e Trenitalia Toscana. “Mancavano i macchinisti”, ha raccontato Giuseppina Spitti di Picenengo, frazione di Cremona. Al quotidiano La Provincia ha spiegato: “Il capotreno ci ha detto che non c’erano i due conducenti che avrebbero dovuto dare il cambio al personale che ha portato il treno a Fornovo” […]

E per i passeggeri non è rimasto che organizzarsi in proprio, magari con i pullman. Erano le 21 quando i ‘pendolari del mare’ sono rimasti bloccati nella piccola stazione appenninica. “Ci hanno abbandonati a noi stessi – racconta ancora Giuseppina – ho preso il telefono e chiamato i carabinieri, che a loro volta mi hanno passato la Polfer. Nessuno ci ha aiutati” […]

Secondo quanto ricostruito da Trenord […] i colleghi di Trenitalia Toscana ritenevano che il cambio di equipaggio dovesse essere effettuato a Fornovo (come avveniva fino al 2020). Ma Trenord non ha, da anni, personale dedicato alla tratta Fornovo-Fidenza (il cambio-equipaggio all’andata è stato infatti effettuato a Fidenza).

Trenitalia, in queste ore, sta conducendo verifiche sulla copertura della tratta programmata per sabato sera. Un viaggio d’esordio per la Freccia della Versilia – dagli anni 50 fino al 2020 ha trasportato decine di migliaia di cremonesi a Forte dei Marmi, Marina di Pietrasanta e così via, e tornata a coprire la tratta da Cremona al mare il sabato e i festivi dopo tre anni e mezzo di stop – certamente da dimenticare. […]

