Un treno senza passeggeri, che stava andando in deposito, è deragliato dai binari a Firenze, nella zona del Romito, vicino alla stazione centrale di Santa Maria Novella.

Non si segnalano feriti ma pesanti ripercussioni alla circolazione ferroviaria. Maggiori tempi di percorrenza per Intercity, regionali e Av anche fino a 130 minuti, come si può vedere dai cartelloni in stazione Santa Maria Novella (sotto la foto).

Sul sito di Trenitalia - alle 17 - l'ultimo aggiornamento recita: «La circolazione permane sospesa, in corso l'intervento dei tecnici».

Secondo quanto poi spiegato da Fs, tutto è accaduto alle 12:30 a Santa Maria Novella: «Le ruote anteriori di un treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l'arresto del convoglio».

La Polfer sta cercando di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le primissime ipotesi - che dovranno però essere confermate o smentite dai successivi accertamenti tecnici - il treno potrebbe aver avuto un piccolo sobbalzo, forse a causa di alcuni pezzi che potrebbero essersi staccati: la Polfer, durante il sopralluogo, ha infatti sequestrato alcune parti della componentistica. Resta da capire se a terra - quei pezzi - siano finiti come causa del sinistro oppure come effetto. Al setaccio anche i binari per capire se vi sia stato qualche parte usurata. La circolazione è stata sospesa per precauzione proprio perché il fatto si è verificato in prossimità di uno scambio di binari.

Il 20 aprile scorso un treno merci era deragliato alla stazione Firenze Castello spezzando, di fatto come accade con l'incidente odierno, l'Italia in due per quanto riguarda la circolazione ferroviaria. Anche allora ci furono ritardi e cancellazioni. Invece, qualche settimana prima, sempre nella stessa area si era verificato un tamponamento tra treni merci con il ferimento di due macchinisti.

