1 lug 2024 19:17

IN ITALIA IN CARCERE NON CI SI VA NEMMENO SE TI CONDANNANO A TRENT’ANNI – L’ASSURDA STORIA DI UNA BORSEGGIATRICE 60ENNE DI ORIGINI ROM CHE, SEPPUR CONDANNATA A 30 ANNI PER FURTI, HA TRASCORSO IN CARCERE BREVISSIMI PERIODI DI TEMPO – IL MOTIVO? PER I MEDICI DELLA ASL HA UNA GRAVE PATOLOGIA CHE RENDE IL SUO STATO INCOMPATIBILE CON IL CARCERE - LA LADRA HA UNA TENDENZA ALL’AUTODISTRUZIONE CHE…