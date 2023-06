IN ITALIA CI SONO 3,1 MILIONI DI PERSONE CHE CHIEDONO AIUTO PER MANGIARE - SI TRATTA DI PRECARI, PICCOLI COMMERCIANTI, DISOCCUPATI E SDERENATI DA PANDEMIA E INFLAZIONE - NEGLI ULTIMI TRE ANNI IL NUMERO È CRESCIUTO DI UN MILIONE: PER IL 64% RISIEDE AL SUD, IL 22% AL NORD E IL RESTO NELLE AREE DEL CENTRO ITALIA - UN QUINTO DEGLI ASSISTITI (630 MILA) E’ COMPOSTO DA BAMBINI SOTTO I 15 ANNI…

Estratto dell’articolo di P.Bar. per “la Stampa”

le mense della caritas

Ci sono anche piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, molti lavoratori a tempo determinato o con attività colpite dalla crisi a causa del caro bollette o dagli effetti del cambiamento climatico che ha devastato le aziende agricole della Romagna: in tutto il numero persone che chiedono aiuto per mangiare, facendo ricorso alle mense per i poveri o ai pacchi alimentari, è arrivato a superare la soglia dei 3,1 milioni di persone.

i pacchi delle mense della caritas

La colpa è dell'inflazione alimentare «più alta da quasi 40 anni», segnala Coldiretti nel suo studio «Poveri, il lato nascosto dell'Italia» presentato ieri […] Negli ultimi tre anni il numero delle persone che hanno chiesto aiuto per mangiare, secondo le stime di Coldiretti su dati Fead, è salito di un milione: per il 64% risiede al Sud, il 22% al Nord e il resto nelle aree del Centro Italia.

NAPOLI - CODE DAVANTI ALLA CARITAS

In dettaglio, il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare ha superato quota 630 mila arrivando praticamente a toccare un quinto del totale degli assistiti; a questi vanno poi aggiunti 356 mila anziani sopra i 65 anni oltre alla platea «della fame e del disagio» che nel complesso coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni. Oltre 2 milioni di persone hanno ricevuto sostegni alimentari in modo continuativo […]

[…] Fra tutti coloro che chiedono aiuto per il cibo – evidenzia lo studio di Coldiretti - più di 1 su 5 (23%) è un migrante che nel nostro Paese non riesce a procurarsi da solo il «pane quotidiano», ma ci sono anche oltre 90 mila senza dimora che vivono per strada, in rifugi di emergenza, in tende o anche in macchina e quasi 34 mila disabili. […]