ITALIA FAR WEST: LA GIUSTIZIA È FAI-DA-TE - A NOVARA UN 33ENNE HA AMMAZZATO PER VENDETTA UNO SPACCIATORE MAROCCHINO, DI 28 ANNI, CHE HA STUPRATO LA SUA COMPAGNA DOPO AVERLE VENDUTO LA DROGA - LA SERA DOPO LA VIOLENZA, IL 33ENNE, PREGIUDICATO, È ANDATO A CERCARE IL PUSHER E LO HA PUGNALATO - L'UOMO È STATO ARRESTATO E LA FIDANZATA E' STATA DENUNCIATA PER CONCORSO MORALE DEL DELITTO...