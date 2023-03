24 mar 2023 18:10

IN ITALIA LA GIUSTIZIA È ESEMPLARE SOLO CON I DISPERATI - UN 34ENNE (GIÀ IN CARCERE PER ALTRI REATI) È STATO CONDANNATO A POCO MENO DI UN ANNO DI PRIGIONE PER AVER RUBATO UNA FRITTURA DA 3 EURO E DEI CORNETTI DA 4 EURO IN UN SUPERMERCATO A TRENTO – DOPO IL FURTO, AVVENUTO NEL 2021, L’UOMO AVEVA SCRITTO UNA LETTERA AL PERSONALE DEL NEGOZIO: “SCUSATEMI, AVEVO FAME…”