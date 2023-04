ITALIA DEI GREMBIULINI – PER LA CORTE D'ASSISE CI SONO “PROVE ECLATANTI” DEL CONTRIBUTO DI LICIO GELLI NELL’ATTUAZIONE DELLA STRAGE DI BOLOGNA DEL 2 AGOSTO 1980. È SCRITTO NELLE 1.742 PAGINE DELLA SENTENZA CHE HA CONDANNATO ALL’ERGASTOLO L’EX TERRORISTA DI AVANGUARDIA NAZIONALE, PAOLO BELLINI, IL QUINTO UOMO ESECUTORE MATERIALE DELL'ATTENTATO CHE COSTÒ LA VITA A 85 PERSONE – PER I GIUDICI, GELLI SI MOSSE NELL'OMBRA INSIEME AL “VERTICE DI UNA SORTA DI SERVIZIO SEGRETO OCCULTO CHE VEDE IN FEDERICO UMBERTO D’AMATO LA FIGURA DI RIFERIMENTO IN AMBITO ATLANTICO”

La «prova eclatante» del contributo di Licio Gelli nell’attuazione della strage di Bologna.

Quella «granitica» della presenza di Bellini in stazione il 2 agosto del 1980. E poi un filo che lega la bomba del 2 agosto a molte altre pagine nere della storia italiana, dall’Italicus a Piazza Fontana, intessendo una trama che ora sembra un po’ meno oscura e un po’ più intelligibile.

Sono tra i punti salienti delle 1.742 pagine con cui la Corte d’Assise di Bologna presieduta da Francesco Caruso motiva la sentenza del processo all’ex terrorista di Avanguardia Nazionale Paolo Bellini, condannato all’ergastolo in primo grado perché identificato come il quinto uomo: colui che insieme a Cavallini, Fioravanti, Mambro e Ciavardini fu esecutore materiale della strage che costò la vita a 85 persone, ferendone 216.

Innanzitutto si accerta la responsabilità di Licio Gelli […] Poi si definisce il suo ruolo: «Possiamo ritenere fondata l’idea, e la figura di Bellini ne è al contempo conferma ed elemento costitutivo, che all’attuazione della strage contribuirono in modi non definiti, ma di cui vi è precisa ed eclatante prova nel documento Bologna, Licio Gelli e il vertice di una sorta di servizio segreto occulto che vede in D’Amato Ia figura di riferimento in ambito atlantico ed europeo ».

Ad emergere è poi l’obiettivo di Gelli e dei servizi segreti deviati dietro al 2 agosto: «L’instaurazione di uno Stato autoritario — si legge — nell’ambito del quale fosse sostanzialmente impedito l’accesso alla politica delle masse».

Ampio spazio viene poi dato a Bellini. Inchiodato «al binario 1 della stazione subito dopo l’esplosione». A dimostrarlo per la Corte sono un filmato amatoriale girato dal turista Harald Polzer e le dichiarazioni della ex moglie di Bellini, che lo riconosce in quei fotogrammi e afferma che l’ex marito a Rimini non arrivò affatto alle 9 di mattina, come sostenuto, ma verso ora di pranzo. […]

