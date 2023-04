PUTIN VA IN TOUR IN UCRAINA – IL PRESIDENTE RUSSO HA FATTO VISITA ALLA BASE MILITARE DEL GRUPPO “DNEPR”, A KHERSON. POI SI È DIRETTO A VOSTOK, NEL LUGANSK, PER FARE GLI AUGURI DI PASQUA AI SOLDATI, A CUI HA DONATO COPIE DI ICONE – SERGEI LAVROV, DAL BRASILE: “MOSCA VUOLE CHE LA GUERRA FINISCA IL PRIMA POSSIBILE” – E INTANTO, IL MINISTRO DELLA DIFESA CINESE VISITA LA RUSSIA E ANNUNCIA ESERCITAZIONI MILITARI NEL MAR GIALLO. IL TUTTO, IN COINCIDENZA CON IL G7 ESTERI IN GIAPPONE…