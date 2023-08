21 ago 2023 15:30

IN ITALIA OGNI TRAGEDIA FINISCE IN FARSA – A GRAGNANO, IN PROVINCIA DI NAPOLI, DUE UOMINI SI SONO PICCHIATI SELVAGGIAMENTE PER UN PARCHEGGIO CONTESO. PER DIVIDERLI È STATO NECESSARIO L'INTERVENDO DEI CARABINIERI – AL MOMENTO DI ESSERE IDENTIFICATI, I DUE HANNO SCOPERTO DI ESSERE MEZZI PARENTI: IL PIÙ GIOVANE È FIDANZATO CON LA NIPOTE DEL PIÙ ANZIANO. COSÌ HANNO DECISO DI NON SPORGERE DENUNCIA, SI SONO ABBRACCIATI E SONO ANDATI A MANGIARE UNA PIZZA INSIEME…