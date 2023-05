29 mag 2023 11:29

IN ITALIA GLI ORSI SONO "KILLER", IN AMERICA "LADRI" - IN CONNECTICUT, UN ORSO HA FATTO IRRUZIONE IN UNA PASTICCERIA E HA RUBA PIÙ DI 60 CUPCAKE - L'ANIMALE, ATTRATTO DALL'ODORE DEI DOLCETTI, È ENTRATO NEL NEGOZIO MENTRE I CLIENTI STAVANO FACENDO COLAZIONE, SCATENANDO IL PANICO TRA I PRESENTI - ALLA FINE, LA BESTIA È STATA MESSA IN FUGA DA… - VIDEO