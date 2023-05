IN ITALIA, PRIMA DI ATTRAVERSARE UN PONTE, È MEGLIO FARSI IL SEGNO DELLA CROCE – IL VIADOTTO LONGOBUCCO, IN PROVINCIA DI COSENZA, È CROLLATO UN'ORA DOPO CHE ERA STATO CHIUSO AL TRAFFICO PER UNA FRANA. IL SINDACO: “ABBIAMO RISCHIATO UNA TRAGEDIA COME IL MORANDI” – L’OPERA ERA STATA COSTRUITA CON FONDI REGIONALI SOLO 9 ANNI FA. LA PROCURA HA APERTO UN'INCHIESTA – L'IRONIA DI FIORELLO: “IL PONTE È CADUTO PERCHÉ È SCADUTO UN ANNO FA. SOPRA C’ERA SCRITTO ‘DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO L’APRILE DEL 2022’” – VIDEO

1 – IL PONTE SULLA SILA COME IL MORANDI IL CROLLO UN'ORA DOPO LA CHIUSURA

Estratto dell'articolo di Valeria D'Autilia per “La Stampa”

crollo del viadotto sul fiume trionto sulla sila

«Il ponte è sotto sequestro e i cittadini sono indignati: non può crollare in questo modo un viadotto». A parlare è Giovanni Pirillo, sindaco di Longobucco, Comune in provincia di Cosenza lì dove mercoledì si sono abbattute forti piogge e la furia di un torrente. Al punto da far collassare una parte del viadotto sul fiume Trionto.

A cedere è stato uno dei piloni, ma all'attenzione della procura di Castrovillari - che ha aperto un'inchiesta- ci sono, più in generale, anche i lavori sulla statale di collegamento tra l'entroterra e la costa. Cantierizzata negli Anni 90, non è mai stata ultimata.

crollo del viadotto sul fiume trionto sulla sila 2

Il ponte, invece, costruito con fondi regionali appena 9 anni fa sulla cosiddetta «Sila-Mare», era aperto al traffico dal 2016. E ora le indagini puntano a verificare eventuali responsabilità, mentre i tremila residenti sentono di essere stati fortunati: la strada era stata chiusa un'ora prima del crollo a causa di una frana. «Altrimenti ci saremmo trovati di fronte alla tragedia del ponte di Genova», commenta il primo cittadino.

crollo del viadotto sul fiume trionto sulla sila 1

L'Anas ha specificato di non avere responsabilità sulla realizzazione e che la gestione di sua competenza è partita soltanto nel 2019. Sempre la società, proprio in via precauzionale, aveva deciso di bloccare il transito dei veicoli sulla statale. Da lì a poco il cedimento, ripreso in un video di un testimone, pubblicato poi su Facebook.

Tutto è accaduto in pochissimi secondi: un pezzo dell'infrastruttura si è piegato, finendo sul letto del fiume. E ora i tecnici sono al lavoro per stabilire cosa abbia provocato il crollo. [...]

2 – L’IRONIA PUNGENTE DI FIORELLO SUL PONTE CROLLATO A LONGOBUCCO: «DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO L’APRILE DEL 2022»

Estratto dell'articolo di www.cosenzachannel.it

[...] Fiorello nella puntata andata in onda questa mattina della sua trasmissione “Viva Rai 2” ha dedicato un passaggio della spassosa rassegna stampa al crollo del ponte di Longobucco di due giorni fa. Con il suo smartphone ha inquadrato un articolo pubblicato dal Corriere della Sera che riportava la notizia della tragedia sfiorata.

fiorello viva rai 2

Fiorello [...] ha spiegato che il ponte era stato costruito nel 2014, quindi, ha aggiunto, «tantissimo tempo fa». Poi, indicando la foto in evidenza, ha detto: «Come potete vedere, c’è scritto “da consumarsi preferibilmente entro l’aprile del 2022“. «Il ponte – ha aggiunto Fiorello – è venuto giù perché in realtà era scaduto un anno fa. Voi, con i cibi scaduti conservati in frigo che cosa fate? Li prendete e li buttate via. La stessa cosa bisogna fare con i ponti che hanno una data di scadenza».

biggio fiorello viva rai 2

Facendo finta di leggere un’ipotetica avvertenza, Fiorello ha commentato: «C’era pure scritto che doveva essere conservato in luogo asciutto e invece che cosa hanno fatto? Lo hanno costruito con i piloni nell’acqua», riferendosi al fatto che le colonne del ponte si trovassero nel letto del fiume Trionto. [...]

