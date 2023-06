IN ITALIA QUATTRO ATLETI SU 10 HANNO CONFESSATO DI AVER SUBITO UNA FORMA DI VIOLENZA DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA QUANDO ERANO MINORENNI - LA FORMA PIÙ DIFFUSA DI VIOLENZA È QUELLA PSICOLOGICA (30,4%), MA CI SONO ANCHE CASI DI VIOLENZA FISICA, DI NEGLIGENZA E DI ABUSI SESSUALI - IN ALCUNI CASI GLI ABUSI SONO COMMESSI DA ALLENATORI O DALLO STAFF, MA ANCHE DA PARTE DEI COMPAGNI DI SQUADRA - LO SPORT DOVE LE VIOLENZE SESSUALI PIÙ DIFFUSE SONO LA GINNASTICA E IL TENNIS...

Quattro atleti su 10 hanno confessato di aver subito una forma di violenza durante l'attività sportiva quando erano minorenni. Con conseguenze gravi, come problemi di salute, nel 20% dei casi. È questo ciò che emerge dalla dettagliata ricerca sugli abusi nel mondo dello sport in Italia, commissariata da ChangeTheGame a Nielsen […] Il 38,6% (558 sportivi) ha confessato di aver subito maltrattamenti o vessazioni prima dei 18 anni. La forma più diffusa di violenza è quella psicologica (30,4%), ovvero umiliazioni, insulti o critiche per il proprio aspetto fisico.

Poi c'è la violenza fisica (18,6%), come le aggressioni, le punizioni con esercizi o l'obbligo a gareggiare nonostante gli infortuni; a seguire si parla di negligenza (14,5%), che va dal mancato supporto al poco controllo; di violenza sessuale senza contatto fisico (10,3%), con commenti erotici e osceni; e infine c'è la violenza sessuale con contatto fisico (9,6%). Il 19.4 % del campione ha riferito di aver subito una violenza multipla: azioni iniziate nella maggior parte dei casi prima dei 14 anni.

La percentuale di casi riportati in cui gli allenatori e le allenatrici sono coinvolti è del 31,1%, ma in particolare nelle donne il coinvolgimento raggiunge il 35% rispetto al 27% indicato dagli uomini. In aggiunta, si fa riferimento anche ad altri operatori sportivi (14,7%), adulti conosciuti (8,1%) e non conosciuti (8,4%). Per gli uomini i principali autori di vessazioni sono soprattutto i compagni di squadra: 36,8%.

Stupisce anche che il 55,9% delle vittime non abbia chiesto né ricevuto aiuto (il 62,3% tra le donne). I motivi? Il 46,5% (il 51,8% tra le donne) pensava che quanto stava avvenendo fosse accettabile, proprio come raccontarono a Repubblica alcune ex ginnaste della Nazionale. Secondo motivo: la paura di essere considerati deboli (30,1%) e poi, per certi aspetti il più gravi, il non sapere a chi rivolgersi (25,3%).

Pesanti le conseguenze sulle vittime: il 32,4% ha abbandonato il mondo dello sport, il 12,9% lamenta di aver sofferto di problemi di salute temporanei mentre per il 6,5% i problemi di salute sono diventati cronici. Lo sport dove si registra una quota più elevata di segnalazioni è la ginnastica, sia ritmica che artistica (circa il 10% in più rispetto alla media), mentre quello in cui ci sono meno segnalazioni è il nuoto. La violenza sessuale, oltre che nelle due discipline della ginnastica (+15%), è più diffusa nel tennis (+15%).

