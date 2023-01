5 gen 2023 18:29

ITALIA ALLA ROVESCIA: ORA I GIUDICI DANNO RAGIONE A CHI NON RISPETTA LE REGOLE – IL TRIBUNALE DI MILANO HA ASSOLTO UN 38ENNE ACCUSATO DI FALSO IDEOLOGICO: IL 15 GENNAIO 2022 FU FATTO SCENDERE DA UN TRENO PERCHÉ PRIVO DI TAMPONE NEGATIVO. ERA RISULTATO POSITIVO TRE GIORNI PRIMA MA ERA ASINTOMATICO: SECONDO I GIUDICI SPETTAVA ALL’AZIENDA SANITARIA SOTTOPORLO A QUARANTENA, PER NON INCORRERE IN UNA “ILLEGITTIMA VIOLAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE”