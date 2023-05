ITALIA, L’ARIA CHE TIRA – IL RAPPORTO EURISPES PER IL 2023: PER IL 30% DEI CITTADINI LA SITUAZIONE PEGGIORERÀ NEI PROSSIMI 12 MESI – IL QUADRO È NERO: PIÙ DI SETTE PERSONE SU DIECI HA VISTO AUMENTARE I PREZZI, E HA AGITO DI CONSEGUENZA, TAGLIANDO SUI REGALI E FACENDO LA SPESA AL DISCOUNT – PIÙ DELLA METÀ È FAVOREVOLE ALL’ELEZIONE DIRETTA DEL PREMIER, UNO SU QUATTRO È DISPOSTO A MANGIARE CARNE SINTETICA, E IL 67,9% VEDE CON FAVORE L’EUTANASIA…

1. EURISPES, ITALIANI PESSIMISTI,ECONOMIA PEGGIORATA PER 1 SU 2

(ANSA) - "La pandemia ha portato un senso di pessimismo tra gli italiani che in maggioranza indicano peggiorata la situazione economica del Paese nell'ultimo anno".

Lo segnala l'Eurispes nel suo Rapporto Italia 2023, indicando anche poco ottimismo per il futuro: per il 31,2% degli italiani la situazione resterà stabile nei prossimi 12 mesi e per circa il 30% peggiorerà.

Solo per l'8,5% ci sarà un miglioramento mentre il 30,2% non sa o non risponde. Per quasi metà dei cittadini la spesa che più mette in difficoltà è l'affitto; per il 37,9% bollette, mentre per il 37,5% il mutuo. Tre su 10 hanno invece difficoltà a pagare le spese mediche.

Più di 7 italiani su 10, il 75,1%, ha visto negli ultimi 12 mesi aumentare i prezzi nel nostro Paese: bollette, generi alimentari e benzina, con oltre il 90% delle indicazioni, sono in cima alla classifica dei rincari più significativi.

Nell'ultimo anno, rileva l'Eurispes, il 69,6% ha tagliato sui regali e il 64,6% ha acquistato più prodotti in saldo. Più di uno su due, il 56,2%, ha comprato prodotti alimentari nei discount, mentre ben il 64% ha cambiato marca di un prodotto alimentare se più conveniente.

Tuttavia, nonostante la percezione di un peggioramento economico del Paese, il 42% dei cittadini afferma che la propria situazione economica, personale/familiare, negli ultimi 12 mesi è rimasta stabile. Sul fronte del risparmio solo un italiano su quattro (24,6%) dichiara di riuscire a risparmiare, mentre il 38,9% delle famiglie è costretto a utilizzare i risparmi per arrivare a fine mese.

Il 60,5% dei cittadini rinuncia più spesso ai pasti fuori casa, mentre il 58,6% ha ridotto le spese per viaggi e vacanze e il 57,2% quelle per il tempo libero. Per far fronte al caro bollette il 65% degli intervistati utilizza lampadine a basso consumo energetico, il 62,9% utilizza meno il riscaldamento casalingo. Più della metà, il 54,4%, evita di tenere in standby gli elettrodomestici e cerca di consumare il meno possibile l'acqua calda (51,9%).

2. EURISPES, UN TERZO DEGLI ITALIANI HA FIDUCIA NEL GOVERNO

(ANSA) - Un terzo degli italiani, il 34,3%, ha fiducia nell'attuale governo. Lo segnala l'Eurispes nel suo Rapporto Italia 2023 rilevando al contempo una "situazione di generale calo della fiducia espressa dai cittadini nelle istituzioni". Con il 52,2% dei consensi il presidente della Repubblica raccoglie la fiducia espressa dalla maggior parte dei cittadini; la magistratura è al 41%, il Parlamento al 30%, i presidenti di Regione al 34,8%.

Guardando alle forze dell'ordine si dicono fiduciosi nella Guardia di Finanza il 55% circa dei cittadini, il 52,8% ha fiducia nella Polizia di Stato, il 52,7% nell'Arma dei Carabinieri. Oltre sei cittadini su 10 accordano la propria fiducia all'Esercito (64,3%), all'Aeronautica militare (64%) e alla Marina militare (67,5%). Sempre nell'ambito della difesa la Guardia costiera raccoglie il 65,1% dei consensi.

I Vigili del fuoco arrivano invece al 77,8% dei consensi. La Polizia penitenziaria è al 53,4% e la Polizia locale al 53,2%. Per quanto riguarda i servizi di Intelligence la fiducia si attesta al 55,5%.

Tra le altre realtà istituzionali, l'Eurispes rileva come la scuola si attesti al 62,4%; la Protezione civile al 69,9%; il sistema sanitario nazionale al 55,8%; l'università al 64,9%; il volontariato al 60,6%; la chiesa al 50,4%. Su dati inferiori si posizionano: sindacati, 43,1%; altre confessioni religiose, 38%; associazioni dei consumatori, 46%; Pubblica amministrazione, 39,6%; associazioni che rappresentano gli imprenditori, 39%. Fanalino di coda i partiti al 32,5%.

3. EURISPES, PER IL 52% DEGLI ITALIANI SÌ ALL'ELEZIONE DEL PREMIER

(ANSA) - Il 51,9% degli italiani vuole l'elezione diretta del presidente del Consiglio e caldeggia l'autonomia delle Regioni (56,1%).

Lo segnala l'Eurispes nel suo Rapporto Italia 2023. I maggiori consensi in favore dell'autonomia regionale si registrano tra i cittadini del Nord-Est (65,2%), mentre il 52,6% dei residenti al Sud è poco o per niente d'accordo. Solo un italiano su tre, il 33,8%, ritiene più efficace un maggiore potere del governo centrale rispetto alle Regioni. Quanto all'elezione diretta del presidente della Repubblica si dicono favorevoli poco meno della metà dei cittadini, il 48,3%.

4. EURISPES, UN ITALIANO SU 4 DISPOSTO A MANGIARE CARNE SINTETICA

(ANSA) - Un italiano su quattro sarebbe disposto a mangiare carne sintetica, mentre l'82,5% si dichiara poco o per niente propenso ad assaggiare insetti. E' quanto rileva il Rapporto Italia 2023 redatto dall'Eurispes, secondo cui i risultati sono un po' meno drastici quando si parla di prodotti risultanti dalla lavorazione di insetti, ad esempio farine: il 76,7% non acquisterebbe prodotti che li contengono; il 23,3% sì.

Nel 2023, segnala lo studio, ha intrapreso la scelta vegetariana il 4,2% degli intervistati, mentre è vegano il 2,4%; insieme fanno il 6,6%. Il 30% acquista alimenti senza lattosio, contro il 26% del 2019, alcuni anche senza avere un'intolleranza (18,3%).

Cresce anche il consumo di alimenti senza glutine: 21,1% mentre nel 2019 erano il 19,3%, e per molti non si tratta di un'intolleranza (12,1%). Una situazione simile si rileva per gli alimenti senza lievito, che vengono comprati in quasi un quinto dei casi (18,8%), sebbene nel 12,5% non vi sia una necessità medica. Si comprano in misura minore alimenti senza uova (13,3%) e di essi solo il 3,5% per intolleranza. Più elevata la percentuale di chi compra prodotti senza zucchero (23,3%), di cui il 19,8% senza che ci sia una reale intolleranza. Integratori alimentari e vitamine sono invece consumati dal 68,5% del campione.

5. EURISPES, 7 ITALIANI SU 10 FAVOREVOLI ALL'EUTANASIA

(ANSA) - Il 67,9% degli italiani è a favore dell'eutanasia, il 68,8% sostiene il testamento biologico e rispetto alla possibilità di ricorrere al suicidio assistito i favorevoli rappresentano il 50%, mentre erano soltanto il 39,4% nel 2019. A rilevarlo è l'Eurispes nel suo Rapporto Italia 2023.

Dall'indagine sui temi etici emerge come il matrimonio tra persone dello stesso sesso raccolga il 59,2% dei consensi, che risultano in crescita al 50,4% per l'adozione dei bambini da parte di coppie omosessuali, rispetto al 31,1% rilevato nel 2019. L'adozione di bambini anche per i single è un tema che mette d'accordo poco più della metà degli italiani, il 56,3%.

Meno di quattro cittadini su 10, il 38,1%, sono invece d'accordo con la possibilità di cambiare sesso tramite autodichiarazione, anche senza certificazione medica. Tra gli altri temi etici, sottolinea l'Eurispes, il 58% degli italiani si dichiara a favore della fecondazione eterologa, dato in aumento rispetto al 2022 (56,9%); poco meno di quattro su 10 sono a favore della maternità surrogata (39,5%). Per quanto riguarda la legalizzazione delle droghe leggere meno della metà degli italiani si dichiara a favore (47,9%) e un dato simile si rileva per la legalizzazione della prostituzione: 45,7% i favorevoli.

