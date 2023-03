21 mar 2023 19:03

ITALIA A SECCO – A PALAZZO CHIGI LA CABINA DI REGIA PRESIEDUTA DA SALVINI HA NOMINATO UN COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA CRISI IDRICA, CHE RESTERÀ IN CARICA FINO AL 31 DICEMBRE – CON I SETTORI AGROALIMENTARE E IDROELETTRICO GIA’ IN DIFFICOLTA’ PER LA SCARSITA’ DI ACQUA, IL GOVERNO PREPARA ANCHE UN DECRETO LEGGE CON SEMPLIFICAZIONI E DEROGHE PER ACCELERARE I LAVORI ESSENZIALI – IL RISCHIO DEL RAZIONAMENTO DELL'ACQUA