Ci vorranno almeno altri sei giorni e non è detto che non diventino di più, per poter riaprire il terminal A dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania danneggiato dall’incendio divampato nella notte fra domenica e lunedì. L’apertura del terminal C, poco più di un padiglione senza i terminali elettronici per i check in, è solo un palliativo che potrà assicurare due movimenti (atterraggi e decolli) ogni ora.Tanto che molte compagnie, a partire da Ita Airways, hanno scelto di non utilizzarlo e continuare a volare negli altri scali siciliani. L’emergenza a Fontanarossa continua in piena stagione turistica e coinvolge anche gli altri aeroporti dell’Isola alle prese con il traffico deviato da Catania.

[…] Ma nel frattempo gli altri aeroporti sono alla corde e al “Falcone ed Borsellino”, anche dopo le proteste dei sindacati per i turni massacranti e i primi disservizi, la Gesap ha deciso di frenare. "Accetteremo venti voli da Catania giovedì 20 luglio, e nessuno da venerdì a domenica – ha annunciato il direttore generale, Natale Chieppa – l'infrastruttura sta reggendo ma per un aeroporto come Palermo che ha già di suo una crescita del 15 per cento di traffico, il rischio è compromettere la qualità dei servizi, anche perché alcuni operatori aeroportuali stanno riscontrando difficoltà per via dell'enorme traffico e per le procedure scorrette di alcune compagnie che hanno inviato voli a Palermo senza preavviso”

[…] . “Questa emergenza richiede un supplemento di lavoro e di responsabilità da parte di tutti - spiega l’ad, Vito Riggio – lo scalo sta reggendo bene all'aumento dei voli dovuto al blocco delle attività di Catania, stiamo anche potenziando alcuni servizi, aria condizionata compresa, ma limiteremo l'afflusso di traffico aereo, essendo già molto oltre il limite di capienza, anche per il ritardo nei lavori, che comunque vanno avanti spediti. In questi giorni di emergenza, il personale, a cui va il nostro apprezzamento, con grande fatica e stress sta fronteggiando con tutte le forze un momento eccezionale e delicato”.

Una decisione che fa infuriare il presidente della Regione, Renato Schifani: “Non posso che stigmatizzare l’atteggiamento della direzione generale dell’aeroporto di Palermo – scrive in una nota senza attaccare l’ad Riggio da lui nominato ma solo Chieppa il cui incarico è in scadenza – che, senza un doveroso confronto con gli organi di controllo, ha dichiarato di non accettare più voli destinati originariamente allo scalo di Catania, ingenerando così uno stato di allarmismo e tensione sociale in quanti hanno scelto di trovare in Sicilia, simbolo dell’accoglienza, un luogo ideale per le vacanze”

In una situazione così grave un ruolo strategico lo giocano i due aeroporti minori che diventano l’unica alternativa per salvare la mobilità dei siciliani e la stagione turistica. […] Intanto l’estate del grande boom turistico siciliano si sta trasformando in un girone infernale per centinaia di turisti, per gli operatori e per gli stessi aeroporti che macinano numeri record ma rischiano il tracollo. Un condizionatore d’aria in corto circuito ha fatto scoprire ancora una volta la debolezza del sistema di trasporti siciliano con strade e ferrovie inadeguate e con gli aeroporti isolati come fortezze con il solo scalo di Punta Raisi dotato di una vera stazione ferroviaria.

