ITALIA VILLA ARZILLA – NEL NOSTRO PAESE GLI ANZIANI SONO QUASI IL DOPPIO DEI GIOVANI: PER 100 RAGAZZI CI SONO 187 VECCHI. SIAMO IL SECONDO PAESE PIÙ LONGEVO DEL MONDO DOPO IL GIAPPONE - NEL 2022 LA SPERANZA DI VITA IN ITALIA È DI 80,5 ANNI PER I MASCHI, 84,8 PER LE FEMMINE – I POCHI PISCHELLI ITALIANI NON SANNO CHE FARE DELLA LORO VITA: 1 SU 5 NON STUDIA E NON LAVORA E 1 SU 10 MOLLA LE SUPERIORI PRIMA DEL DIPLOMA…