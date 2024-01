ITALIA VIZI & CAZZOTTI – A MILANO UN 46ENNE HA RIEMPITO DI BOTTE LA COMPAGNA E LA FIGLIA DI SETTE ANNI COSTRINGENDOLE A FARSI DARE I SOLDI PER COMPRARE L’ALCOL – A MONDRAGONE (CASERTA) DUE FRATELLI DI 31 E 36 ANNI HANNO MALMENATO GLI ANZIANI GENITORI PER FARSI SMOLLARE QUALCHE SOLDO E COMPRARSI LA DROGA – IN ENTRAMBI I CASI DI VIOLENZE, AVVENUTE TRA LE MURA DI CASA, GLI AGGRESSORI SONO STATI ARRESTATI...

PICCHIA MOGLIE E FIGLIA DI 7 ANNI PER AVERE I SOLDI PER L'ALCOL

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Ha malmenato la compagna e la figlia di sette anni perchè pretendeva soldi per acquistare dell'alcol. Per questo, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni ed estorsione un 48enne in un'abitazione alla periferia del capoluogo lombardo.

Quando sono arrivati i militari, l'uomo, in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato anche contro di loro. La donna, 46 anni e la bambina sono state portate in ospedale dove è stata dichiarata una prognosi di sette giorni.

PICCHIANO GENITORI PER SOLDI DELLA DROGA, FRATELLI IN CARCERE

(ANSA) - CASERTA, 08 GEN - Due fratelli di 36 e 31 anni sono stati arrestati a Mondragone (Caserta) dai carabinieri, finendo in carcere, con l'accusa di aver picchiato e minacciato più volte gli anziani genitori; alla base degli atteggiamenti violenti le continue richieste di danaro avanzate dai due fratelli per acquistare la droga.

Nella serata di ieri l'ultimo episodio violento che ha visto protagonisti i due fratelli e che ha convinto i due anziani genitori a recarsi dai carabinieri per denunciare i figli. I militari, sentito il racconto della coppia, sono intervenuti subito e hanno intercettato i fratelli, ancora in stato di alterazione mentale per l'assunzione di stupefacenti; i due sono stati arrestati e condotti in carcere per minacce in concorso, estorsione e maltrattamenti in famiglia.

