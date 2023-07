8 lug 2023 17:40

ITALIANI ALLA CANNA DEL GAS - SONO CIRCA UN MILIONE LE FAMIGLIE CHE SONO INDIETRO CON I RIMBORSI PER UN TOTALE DI QUASI 15 MILIARDI DI EURO DI RATE NON PAGATE - SONO IN DIFFICOLTÀ SOPRATTUTTO SUI MUTUI, IN PARTICOLARE QUELLI A TASSO VARIABILE (UN TERZO DEL TOTALE), CHE SPESSO RAPPRESENTANO UNA FETTA DI RILIEVO DEL BUDGET MENSILE - SUL PIANO TERRITORIALE, IN CIMA ALLA CLASSIFICA, CI SONO LOMBARDIA E LAZIO CON UN AMMONTARE DELLE RATE NON PAGATE OLTRE I 2 MILIARDI…